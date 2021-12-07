  • 21°C
香港時間 : 20211207日 (週二) 11:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕2021】Winter Wonderland 冰雪奇幻國度登錄亞博 體驗歐陸聖誕小村莊過聖誕

親子好去處 11:13 2021/12/07

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

「Winter Wonderland 冰雪奇幻國度」將會於2021年12月13日至2022年1月2日在亞洲國際博覽館舉行

今個聖誕，留港度假也可以感受歐陸節慶氣氛！「Winter Wonderland 冰雪奇幻國度」將會於2021年12月13日至2022年1月2日在亞洲國際博覽館舉行，以歐陸聖誕小村莊為設計靈感，集消閒、娛樂、打卡、購物、餐飲及表演，無論一家大小定情侶都可以感受聖誕氣氛。

Winter Wonderland 冰雪奇幻國度以歐陸聖誕小村莊為設計藍本，入場人士首先通過參照航班登機櫃位的通道進入會場模擬「聖誕外遊」，會場中央設有高達7米的聖誕樹及歐陸古樸木屋，還有60個聖誕市集攤位。

場內更特設多個別開生面的主題活動及體驗區，包括以冰屋形象打造的「Glacier Ice House 極地冰窖」、「House of Light by XCEPT 」以極光為主題的沉浸式互動藝術體驗區、英國倫敦授權的「MR. MEN LITTLE MISS X’mas Maze 奇先生妙小姐聖誕迷宮」、全長30米的「Joy & Jump Castle歡樂彈跳城堡」、由聖誕小精靈迎賓的「Santa Claus Post Office 聖誕老人郵局等。

交通安排方面，大會指定交通工具——機場快綫讓成年訪客可以港幣47元起即日往返市區及博覽館站，與此同時，機場快綫更特別為往返 Winter Wonderland 冰雪奇幻國度的3至11歲小童提供免費乘車優惠*。有關更多機場快綫車費優惠，請密切留意「Winter Wonderland 冰雪奇幻國度」官方平台 公佈。

有關「Winter Wonderland冰雪奇幻國度」

地點：亞洲國際博覽館．2號展館

日期：2021年12月13日～2022年1月2日（12月21日冬至日閉館）

時段A：10:30 – 15:30

時段B：16:00 – 21:00

標準門票：成人每位88港元，小童（3至11歲）每位68港元

早鳥優惠（12月12日或之前購票）：成人每位78港元，小童（3至11歲）每位58港元

最新影片推介：

極光 文娛藝術 亞洲 交通

最高瀏覽

【新世界資助房屋】新世界倡首個私人資助房屋低至市價5折　300呎一房單位首期僅$13.5萬
14:45 2021/12/06
【新世界資助房屋】新世界倡首個私人資助房屋低至市價5折　300呎一房單位首期僅$13.5萬
【慘戴綠帽】趁丈夫長期外地工作無皇管　人妻出軌7年邀姦夫入屋偷情
13:06 2021/12/06
【慘戴綠帽】趁丈夫長期外地工作無皇管　人妻出軌7年邀姦夫入屋偷情
【全民造星IV】大熱人馬回應網民評論　Ivy+Marf+榛綦+Yoyo+Day+Alice齊剖白【有片】
18:32 2021/12/05
【全民造星IV】大熱人馬回應網民評論　Ivy+Marf+榛綦+Yoyo+Day+Alice齊剖白【有片】