【聖誕2021】Winter Wonderland 冰雪奇幻國度登陸亞博 體驗歐陸聖誕小村莊過聖誕

▲ 「Winter Wonderland 冰雪奇幻國度」將會於2021年12月13日至2022年1月2日在亞洲國際博覽館舉行

今個聖誕,留港度假也可以感受歐陸節慶氣氛!「Winter Wonderland 冰雪奇幻國度」將會於2021年12月13日至2022年1月2日在亞洲國際博覽館舉行,以歐陸聖誕小村莊為設計靈感,集消閒、娛樂、打卡、購物、餐飲及表演,無論一家大小定情侶都可以感受聖誕氣氛。

Winter Wonderland 冰雪奇幻國度以歐陸聖誕小村莊為設計藍本,入場人士首先通過參照航班登機櫃位的通道進入會場模擬「聖誕外遊」,會場中央設有高達7米的聖誕樹及歐陸古樸木屋,還有60個聖誕市集攤位。

最新影片推介:

場內更特設多個別開生面的主題活動及體驗區,包括以冰屋形象打造的「Glacier Ice House 極地冰窖」、「House of Light by XCEPT 」以極光為主題的沉浸式互動藝術體驗區、英國倫敦授權的「MR. MEN LITTLE MISS X’mas Maze 奇先生妙小姐聖誕迷宮」、全長30米的「Joy & Jump Castle歡樂彈跳城堡」、由聖誕小精靈迎賓的「Santa Claus Post Office 聖誕老人郵局等。

交通安排方面,大會指定交通工具——機場快綫讓成年訪客可以港幣47元起即日往返市區及博覽館站,與此同時,機場快綫更特別為往返 Winter Wonderland 冰雪奇幻國度的3至11歲小童提供免費乘車優惠*。有關更多機場快綫車費優惠,請密切留意「Winter Wonderland 冰雪奇幻國度」官方平台 公佈。

有關「Winter Wonderland冰雪奇幻國度」



地點:亞洲國際博覽館.2號展館



日期:2021年12月13日~2022年1月2日(12月21日冬至日閉館)



時段A:10:30 – 15:30



時段B:16:00 – 21:00



標準門票:成人每位88港元,小童(3至11歲)每位68港元



早鳥優惠(12月12日或之前購票):成人每位78港元,小童(3至11歲)每位58港元