【聖誕2021】Winter Wonderland 登陸亞博 體驗-15°C極地冰窖+必玩30米長歡樂彈跳城堡

▲ 小主播Megan 同 Hailey 率先帶大家入場玩盡「Winter Wonderland 冰雪奇幻國度」！

今個聖誕，留港度假也可以感受歐陸節慶氣氛！「Winter Wonderland 冰雪奇幻國度」將會於2021年12月13日至2022年1月2日在亞洲國際博覽館舉行，以歐陸聖誕小村莊為設計靈感，集消閒、娛樂、打卡、購物、餐飲及表演，無論一家大小定情侶都可以感受聖誕氣氛。TOPick 兩位小主播Megan和Hailey率先帶大家入場睇睇7大打卡位！

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1. 7米高飄雪聖誕樹

Winter Wonderland 冰雪奇幻國度以歐陸聖誕小村莊為設計藍本，入場人士首先通過參照航班登機櫃位的通道進入會場模擬「聖誕外遊」，小朋友必定要在「登機閘口」前打卡！入場後，會場中央設有高達7米的聖誕樹及歐陸古樸木屋，小朋友見到密密麻麻的飄雪非常興奮！

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2. 全長30米「Joy & Jump Castle歡樂彈跳城堡」

歡樂彈跳城堡體積之大是香港室內場地前所未有，配合聖誕主題及色調，是小朋友必玩推介！其中高達5米、長達30米的充氣滑梯，大人小朋友玩都會尖叫出來！

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3. 走進極地冰窖 香港-15度過聖誕

▲ 小朋友準備入場！

場內更特設多個別開生面的主題活動及體驗區，包括以冰屋形象打造的「Glacier Ice House 極地冰窖」。Glacier Ice House 極地冰窖由團隊專程赴運數百塊巨型冰磚，在低溫環境下，經專業冰雕師耗時多日打磨及裝嵌而成，置身其中恍如走進北極圈的冰屋世界。

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4.MR. MEN LITTLE MISS X’mas Maze 奇先生妙小姐聖誕迷宮

迷宮獲英國倫敦授權，內有不同打卡點及互動遊戲區，旅程完成後更可獲MR. MEN LITTLE MISS 奇先生妙小姐Winter Wonderland限定紀念品乙份。場內更設有MR. MEN LITTLE MISS奇先生妙小姐期間限定店，有水杯、保溫瓶、圍裙等限定禮品開售。

5.「House of Light by XCEPT 」

由本地創意媒體藝術團隊XCEPT 打造的House of Light 沉浸式互動藝術裝置，以結合光影美學、以及動能產生的音頻作為療癒的視覺及感官藝術，創造獨一無二的光學結晶之樹，打造一個20分鐘的極光浸浴體驗，是打卡拍照的重點項目！

6. 聖誕市集

由60間洋溢童話色彩的小木屋搭建而成的聖誕購物村，瀰漫着濃濃的歐洲風情。你可在專為Winter Wonderland冰雪奇幻國度獨家搭建、洋溢瑞士家鄉風味的朱古力品牌Lindt期間限定店感受甜蜜品味之旅；亦可於歐洲最膾炙人口的咖啡品牌Lavazza全港首間期間限定店品嚐多種口味咖啡；英國新鮮手製護理產品品牌LUSH 期間限定店揀選不同款式的浸浴產品及Winter Wonderland限定聖誕禮盒。

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同場更設有塔羅牌占卜及茶葉占卜等特色攤位，以及親手製作各式節日手藝品的體驗工作坊。其中小朋友可以到Just Face Painting 玩彩繪或製作小手工，大人小朋友都啱玩！

7. 聖誕老人郵局

臨走前記得去由聖誕小精靈迎賓的「Santa Claus Post Office 聖誕老人郵局。可以挑選Winter Wonderland冰雪奇幻國度限定明信片，紀念今個聖誕節！

另外交通安排方面，大會指定交通工具——機場快綫讓成年訪客可以港幣47元起即日往返市區及博覽館站，與此同時，機場快綫更特別為往返 Winter Wonderland 冰雪奇幻國度的3至11歲小童提供免費乘車優惠*。有關更多機場快綫車費優惠，請密切留意「Winter Wonderland 冰雪奇幻國度」官方平台 公佈。

有關「Winter Wonderland冰雪奇幻國度」



地點：亞洲國際博覽館．2號展館



日期：2021年12月13日～2022年1月2日（12月21日冬至日閉館）



時段A：10:30 – 15:30



時段B：16:00 – 21:00



標準門票：成人每位88港元，小童（3至11歲）每位68港元

場內設施收費：

歡樂彈跳城堡：$38

極地冰窖：成人$138、小童$108

House of Light by XCEPT：$68

奇先生妙小姐聖誕迷宮：$48



另外KKday 及 Klook 亦設有套票。