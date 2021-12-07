【聖誕善舉】馬會推「佳節義賣」活動　全部收益及捐款撥捐公益金

▲ 香港賽馬會「佳節義賣」活動中的聖誕掛飾，備有藍、金、紅三種顏色，分別象徵希望、健康和幸福。（馬會提供）

聖誕將至，香港賽馬會推出網上「佳節義賣」活動，邀請市民一起參與，支持香港公益金及其會員機構。是次義賣活動推出3款主題掛飾，每個售價80元，限量發售10,000個，全部收益加上馬會捐出對應金額，將全數撥捐公益金。

昨天（6日），馬會主席陳南祿與公益金籌募委員會聯席主席龐建貽見證豎立於大館檢閱廣場的愛心樹亮燈，象徵活動正式展開。是次義賣活動推出3款主題掛飾，分別代表希望、健康及幸福的獻禮，每個售價80元，限量發售10,000個。是次義賣的全部收益，再加上馬會的對等配對捐款，將全數撥捐公益金。

▲ 香港賽馬會主席陳南祿為大館檢閱廣場的愛心樹亮燈。（馬會提供）

限量掛飾將於今日（7日）上午10時起於 hkjc.com/giftingforgood 公開發售，市民可於12月20日起，親臨中環大館換領已購買的掛飾。

此外，豎立於大館檢閱廣場高12米的愛心樹，亦掛滿了這3款代表希望、健康及幸福獻禮的3款主題掛飾，象徵馬會的佳節祝福。

凡預購佳節義賣掛飾的人士，均可獲得一條LED手帶。獲手帶的市民可於12月20日至明年1月2日，每日下午5時半至9時半期間，每一小時便可與愛心樹同步閃爍，增添佳節色彩。

馬會又歡迎市民在社交媒體上載和親友與愛心樹互動的相片或視頻，並標籤#MerryChristmasHongKong，與大家分享節日祝褔。

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記者：陳麗娜