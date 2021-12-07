【校長專欄】帶學生走出課室高效學習 明道小學戶外直播教學配合中文科寫作

▲ 明道小學戶外直播教學配合中文科寫作。

近年流動網絡掀起了5G通訊技術熱潮，為了提升學習效能，學校運用戶外直播教學配合中文科寫作，為學生安排了充滿趣味的一節課，讓課堂也能走出課室。

在疫情影響下，學生戶外學習的機會減少了，鑑於現時5G通訊技術的迅速發展，教學團隊便構思運用科技結合學習，與現代教育研究社及中國移動攜手合作，設計了別出心裁的戶外直播教學「5G瞳你遊維港」，是全港首間小學於中文科寫作課堂採用最新的5G通訊技術，由老師親身在線上帶領學生遊走尖沙咀及中環，欣賞維港兩岸的景色，讓學生仿如置身其中，將描寫技巧中常用的多角度描寫、定點描寫和感官描寫，透過直播技術讓學生親身感受，再學習以文字表達出來，豐富學習經歷。

是次直播教學創新有趣，學生反應熱烈。有學生在課堂完結後表示很喜歡這次課堂，讓他們更能夠掌握抽象的描寫技巧，相比閱讀書本上的文字，戶外直播教學更具體地將描寫技巧展現出來。此外，亦有學生表示首次體驗直播教學，這種學習模式很吸引，學生們感覺猶如跟老師進行戶外學習一樣。

「愛學習、愛閱讀、愛夢想」是港澳信義會明道小學的關注事項之一，為了讓學生喜愛學習，教學團隊費盡心思設計別具創意的課堂，以專業的態度提升學習效能，讓學生不論在線上線下，都能有效學習。

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