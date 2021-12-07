【完美男神】吳婉芳二仔IG騷44吋巨胸　胡智同文武雙全成新一代筍盤【多圖】

▲ 吳婉芳二仔胡智同於IG大晒健身訓練片段。

有「凍齡港姐」稱譽的1986年港姐亞軍吳婉芳（May），她的三名子女盡得其優良基因，當中二仔胡智同（Lynus）擁有高顏值外，更是牛津大學藝術學系畢業，近年將興趣發展成事業的Lynus不時於IG分享健身片段，展示爆肌身形。

日前，Lynus又再在網上分享操肌的片段，除「力的表現」夠吸引外，其44吋胸肌更十分吸睛，文武雙全的他可說是星二代中的男神。

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▲ Lynus為健身教練。（取自instagram）

騷肌展實力

胡智同在昨日（12月6日）於個人IG分享健身訓練片段，赤膊上陣的他試範了一組離心運動，他先後做出舉重和舉啞錢的動作。

最後一段片段見Lynus靠著牆身「坐無影櫈」，之後將兩嚿鐵餅置於雙腳，只見他出盡力撐著，完成後坐於地上休息，似乎為操肌付出不少努力和汗水。

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分享健身秘訣

Lynus留言說，想主力操雙腳的肌肉，當中寫道：「Tempo Leg Day！」

另外，同時身為健身教練的他以英文講解這組動作的效用和做法，大意是指：「所有的動作都是3秒下降，2秒保持，然後收縮向上爆發。而緩慢的離心運動有助肌肉增長。」

▲ 早前吳婉芳大仔結婚，（取自instagram）

網民看過片段也不禁讚嘆，有網民直言被其胸肌「震波」吸引。

吳婉芳跟亡夫胡家驊育有2仔1女，分別為大仔胡智略（Casper)、胡智同（Lynus）和女兒Helene，仔女均屬靚仔靚女兼出身名校。

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牛津大學讀藝術

其中24歲的細仔胡智曾讀香港華仁書院，之後赴英國哈羅公學（Harrow School）寄宿，再於牛津大學（University of Oxford）就讀藝術系。

讀書叻的Lynus興趣多多，文武雙全，喜歡踢足球、攝影及健身，健身方面尤其熱衷，他曾經參加英國健美先生比賽勝出。及至2019年6月他再度參加英國健美先生比賽，吳婉芳更攜同大仔和細女赴英為Lynus打氣。

▲ Lynus伙牛津大學畢業生。（取自instagram）

而Lynus畢業後將興趣發展為事業，成為一名健身教練，並於IG分享健身貼士。

他曾自言小時候又瘦又矮，到高中最後一年才開始做運動，鼓勵有志者要持之以恆，Lynus不時於社交網貼出赤裸上身操肌短片。

外表剛強的Lynus也有柔情一面，他視寵物如家人，在IG常分享照顧愛犬的照片，帶同5隻愛犬上山下海，另外他又為領養貓狗籌款，非常有愛心。

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城中超級筍盤

Lynus可說是高富帥新一代筍盤，太爺為香港富豪胡兆熾，做「喜蓮牌」電髮產品起家；爺爺胡寶星則是著名律師行胡關李羅創辦人之一，熱衷賽馬，家族名下的「喜蓮」系列愛駒曾贏過不少國際賽。

而已故父親胡家驊也是著名馬主及富商，而吳婉芳一家居於8層高、2萬呎的豪宅內。

▲ Lynus跟女友十分匹配。（取自instagram）

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不過Lynus早已「封盤」，去年情人節，Lynus在IG限時動態罕有貼出與女友的合照公開戀情。

見他與女友的外型十分匹配，更寫上：「Happy Valentines Day to my beautiful and kind honey」，相信不少女粉絲心已碎。