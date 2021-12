【完美男神】吳婉芳二仔IG騷44吋巨胸　胡智同文武雙全成新一代筍盤【多圖】

▲ 吳婉芳二仔胡智同於IG大晒健身訓練片段。

有「凍齡港姐」稱譽的1986年港姐亞軍吳婉芳(May),她的三名子女盡得其優良基因,當中二仔胡智同(Lynus)擁有高顏值外,更是牛津大學藝術學系畢業,近年將興趣發展成事業的Lynus不時於IG分享健身片段,展示爆肌身形。

日前,Lynus又再在網上分享操肌的片段,除「力的表現」夠吸引外,其44吋胸肌更十分吸睛,文武雙全的他可說是星二代中的男神。

▲ Lynus為健身教練。(取自instagram)

騷肌展實力

胡智同在昨日(12月6日)於個人IG分享健身訓練片段,赤膊上陣的他試範了一組離心運動,他先後做出舉重和舉啞錢的動作。

最後一段片段見Lynus靠著牆身「坐無影櫈」,之後將兩嚿鐵餅置於雙腳,只見他出盡力撐著,完成後坐於地上休息,似乎為操肌付出不少努力和汗水。

分享健身秘訣

Lynus留言說,想主力操雙腳的肌肉,當中寫道:「Tempo Leg Day!」

另外,同時身為健身教練的他以英文講解這組動作的效用和做法,大意是指:「所有的動作都是3秒下降,2秒保持,然後收縮向上爆發。而緩慢的離心運動有助肌肉增長。」

▲ 早前吳婉芳大仔結婚,(取自instagram)

網民看過片段也不禁讚嘆,有網民直言被其胸肌「震波」吸引。

吳婉芳跟亡夫胡家驊育有2仔1女,分別為大仔胡智略(Casper)、胡智同(Lynus)和女兒Helene,仔女均屬靚仔靚女兼出身名校。

牛津大學讀藝術

其中24歲的細仔胡智曾讀香港華仁書院,之後赴英國哈羅公學(Harrow School)寄宿,再於牛津大學(University of Oxford)就讀藝術系。

讀書叻的Lynus興趣多多,文武雙全,喜歡踢足球、攝影及健身,健身方面尤其熱衷,他曾經參加英國健美先生比賽勝出。及至2019年6月他再度參加英國健美先生比賽,吳婉芳更攜同大仔和細女赴英為Lynus打氣。

▲ Lynus伙牛津大學畢業生。(取自instagram)

而Lynus畢業後將興趣發展為事業,成為一名健身教練,並於IG分享健身貼士。

他曾自言小時候又瘦又矮,到高中最後一年才開始做運動,鼓勵有志者要持之以恆,Lynus不時於社交網貼出赤裸上身操肌短片。

外表剛強的Lynus也有柔情一面,他視寵物如家人,在IG常分享照顧愛犬的照片,帶同5隻愛犬上山下海,另外他又為領養貓狗籌款,非常有愛心。

城中超級筍盤

Lynus可說是高富帥新一代筍盤,太爺為香港富豪胡兆熾,做「喜蓮牌」電髮產品起家;爺爺胡寶星則是著名律師行胡關李羅創辦人之一,熱衷賽馬,家族名下的「喜蓮」系列愛駒曾贏過不少國際賽。

而已故父親胡家驊也是著名馬主及富商,而吳婉芳一家居於8層高、2萬呎的豪宅內。

▲ Lynus跟女友十分匹配。(取自instagram)

不過Lynus早已「封盤」,去年情人節,Lynus在IG限時動態罕有貼出與女友的合照公開戀情。

見他與女友的外型十分匹配,更寫上:「Happy Valentines Day to my beautiful and kind honey」,相信不少女粉絲心已碎。