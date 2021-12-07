【把握機會】機會不是等人留給自己 鄭丹瑞：每一個機會都應該自己爭取

▲ 機會要自己爭取。

大家都一定聽過：「機會只留給有準備的人。」但我從前輩智者那裏，卻得到一個「機會2.0」版：「機會不僅留給有準備的人，機會更要留給自己。我們經常有個錯覺，認為機會是人家給自己的，其實，每一個機會都應該自己爭取。」

我是這個說法的忠實執行者，入行以來，我從不放棄任何一個證明自己、表現自己的機會，因為怕自己不把握人家給予又或者自己爭取得來的機會，它就落入別人手中。別人做不出成績還好，假如別人因我自己錯失的一個機會而做出好成績，我會後悔不已。因為試過這份遺憾，很難受，而且，即使是陳年往事，但直到今天，仍然揮之不去，不停怪責自己：當日為甚麼如此輕狂大意，白白讓機會溜到別人手上。

年紀漸大，但這種「把握每一個機會」的心態，絲毫沒有減退，所以經常被好事之徒又哄又鬧：「好心你啦，年紀唔細，仲下下身先士卒，事事要參與，仲學人喺度搞健康平台，小心你自己身體應唔應付到呀！」「放心。」這兩個字的答覆，既是安慰好事之徒，其實也在安慰自己。

的確，年紀漸長，對繁多的工作機會，體力開始有點應付不來，但也正正因為年紀漸長，經驗也多了，懂得如何避重就輕，不再像以前如盲頭烏蠅般橫衝直撞，浪費氣力。經驗令我成長、令我成熟，也令我更能好好把握每一個別人給我、自己爭取的機會。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「機會留給自己」