【青春本我】余詠珊解釋一時心軟沒狙擊MIRROR　爆何哲圖對《聲夢傳奇》耿耿於懷

由炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等所有《聲夢傳奇》學員主演的TVB新劇《青春本我》，在前晚（12月5日）首播，錄得平均收視16.8點，在周日晚時段屬理想成績。

《聲夢傳奇》學員已成TVB手上皇牌，一眾學員不時出席商場活動、接拍廣告等，炎明熹（Gigi）更有望衝擊各大小音樂頒獎禮的新人獎項。

【青春本我】《聲夢傳奇》學員上演技雞精班 炎明熹被讚淚腺發達喊戲感人

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對《聲夢傳奇》耿耿於懷

不過當年由零開始籌辦《聲夢傳奇》，後來卻因為高層人事變動而離開大台的前TVB助理總經理（業務發展）余詠珊，現已過往接受訪問時，對自己一手發掘《聲夢》學員，卻未能享受成果似耿耿於懷。

當中，她曾指原計劃的《聲夢傳奇》規模比現在大型，最初構想帶參加者往海外，比如到韓國受訓等，無奈疫情爆發，《聲夢傳奇》拍攝日期一拖再拖，到節目正式出街她已離開大台，直指現時的《聲夢傳奇》內容與最初構想有距離。

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同時，余詠珊另一次訪問中又強調現時充滿人氣的Chantel當年自己相中。此外，透露《聲夢傳奇》每晚播出後，她也忍不住致電監製提供意見。

不過，她卻稱自己已把《聲夢傳奇》放下，但踢爆丈夫何哲圖對此事一直感到不是味兒，甚至逃避不想睇到《聲夢傳奇》，稱丈夫曾表示睇見《聲夢》會感到不開心。

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自覺心軟錯過事機

至於曾在訪問中提到當年看輕《全民造星》、MIRROR威力而視為人生污點的余詠珊，自稱當日沒有立即狙擊《全民造星》，原來有苦衷。

她直認《聲夢傳奇》應該早1年就要舉辦，解釋可是當年有感TVB旗下星夢娛樂歌手如胡鴻鈞、菊梓喬、譚嘉儀未在樂壇站穩陣腳，所以不想另捧新人影響原有舊同事的發展，一心待星夢娛樂歌手有所成績才再捧新人，可是一時心軟錯過狙擊《全民造星》、MIRROR的時機，恨錯難返。

不過余詠珊承認入大台後，太多人事鬥爭及行政事務要處理，所以在節目製作的處理有不足之處。現在自組製作公司可專心做創作，現年62歲的她稱，希望在自己退休前做到一個全香港人看的電視台。