【酒店High Tea】銅鑼灣如心酒店推黑松露下午茶　468元兩位歎10款鹹甜美食

▲ 銅鑼灣如心酒店西餐廳 Corner 18推出黑鑽醉人下午茶，以黑松露入饌製成多款小食及甜點，十分吸引。(酒店提供)

適逢黑松露當造季節，銅鑼灣如心酒店西餐廳 Corner 18推出黑鑽醉人下午茶，以被譽為「黑鑽石」的黑松露入饌製成精美的鹹甜美點，讓你於今個冬季沉醉於黑松露的魅力。

下午茶由黑松露風乾牛肉芝士雲吞展開，把獨特芳香的時令黑松露及軟滑的芝士混合成餡料，並以意大利風乾牛肉代替傳統麵包皮包成雲吞，帶出豐富的層次感。黑松露炒蛋多士，是傳統品嘗黑松露的食法之一，即炒滑蛋完美突顯黑松露的獨特香氣。

其他小食還有煙火雞芝士迷你三明治，鬆軟的意大利軟包夾著煙燻火雞及布里芝士，滋味十足；自家醃紅菜頭三文魚伴鱒魚子醬，紅菜頭及三文魚以香橙、檸檬及刁草等醃製兩日，充滿淡淡果香；卡真蝦伴牛油果醬，鮮蝦加上微辣的卡真醬煎香，配上自家製牛油果醬，入口香辣。

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甜品就有榛子四重奏配黑松露，鬆軟濕潤的榛子蛋糕配搭香醇濃郁的榛子醬、鬆脆的榛子金寶及原粒焦糖榛子，再加上主角黑松露，香味四溢。其他甜品還有柚子芝士蛋糕、意式栗子馬卡龍及綠茶紅桑子慕絲蛋糕。

另外，下午茶的玉桂紅莓乾鬆餅，有別於傳統鬆餅，大廚把肉桂及紅莓完美結合，外脆內軟的鬆餅配搭特製的黑松露奶油忌廉及杏脯果醬，讓人一試難忘。

下午茶供應期由即日至2022年2月28日期間，每日下午3時至5時30分供應。

Corner 18

地址：銅鑼灣英皇道18號1樓

查詢及訂座：3553 2667 / 5668 8215 (WhatsApp)

下午茶價錢：468元/兩位(另加一)

記者：招美寶