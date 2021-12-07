【生命鬥士】信信歷換肝10個月終可出院回家　媽媽感動︰日日陪伴你係最大幸福

▲ 信信歷換肝10個月之後，終於可以出院回家去。

1歲半多的信信傳來好消息！他在2月初進行了換肝手術，至今大約10個月了，現時已經出院回家去，可喜可賀！家人公布信信的最新近況，見他非常精神及笑容滿面，媽媽很感謝大家，尤其支持器官捐贈捐出肝臟予信信的叔叔，讓兒子生命得以延續。

▲ 出院回家去！信信俾個叻自己。（相片︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

換肝10個月後出院

本港男童信信是25周出世的早產嬰，他出現肝臟纖維化，於5個半月大時急需換肝，可幸在今年2月進行器官移植手術，在換肝後的大約10個月，他一直住院，接受大大小小的檢查及手術，包括在10月下旬進行了開胃造口手術，為回家做好準備。

可是，於11月初時，信信無故發燒，免疫力下降，幸好慢慢好起來。媽媽於昨日（6日）在facebook專頁「救救小心 – 肝」更新兒子最新消息，得知很多關心信信的人等得好心急，公布「我哋家信信返咗屋企喇」，多謝大家一直的支持。信信之後要持續密切觀察身體狀況，需要迎來很多覆診。

來緊仲有一連串嘅挑戰，媽媽見到一大堆嘅覆診期密密麻麻都心感疲累，不過有得日日陪伴你係最大嘅幸福。

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感謝器官捐贈者無私大愛

主力照顧信信的媽媽有感疲累到快不行，但為了兒子，一家人會堅持到底，只望信信每天健康快樂成長就好。媽媽很感謝兒子一直堅強和努力，去走到回家重遇的一天。她感恩有一班支持信信的人，照顧過信信的每一位醫生與每位醫護人員。媽媽更感激支持器官捐贈者，無私的大愛延續了他人的生命。

信信有今日全因有你們！謝謝叔叔才有今天的信信，謝謝你寶貴的肝臟能陪伴信信走完往後的路。

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一直關心信信的網民得知消息後，非常感動！恭喜信信可以跟家姐、爸爸媽媽一齊生活了。帖文有大量信信在家的照片，見他在家中似「大爺」非常舒服，而且笑得很開心，亦長肉了不少，面色很好精神抖擻，網民大讚。留言包括「一直都在擔心你們，在我生日中能見到小信信的笑容，多謝你的生日禮物，祝福小信信一直都身體健康」、「看見信信能在家中自由活動，不需要再受束縛，並且笑得好開心，真是太好啦」。

▲ 11月下旬的信信，當時快要出院回家去。（相片︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

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責任編輯：顏紫燕