【愛心車長】細心照顧輪椅乘客連港男都想嫁　九巴有禮車長入職5個月多次獲讚

▲ 九巴李車長細心照顧輪椅乘客，連港男都想嫁。

日前有港男在社交媒體分享，一名駕駛九巴59M線的車長既有禮貌又有愛心，不但主動向每位乘客打招呼，而且細心照顧坐輪椅的乘客，令他直言「當場想嫁俾佢」。該名九巴車長昨日（6日）驚喜現身公司社交平台，網民終可一睹這位有禮車長的真面目。

入職5個月乘客同事大讚有禮

九巴緊貼網民消息，昨日（6日）facebook「KMB 九巴專頁」發文表示，近日有位九巴屯門線的愛心暖男車長成功奪取男網民「芳心」，於是率先去到總站找來這位有禮的李車長，笑言「實行嚟個『自肥』代網民『求婚』」。

原來李車長在九巴服務僅5個多月，已經多次獲乘客讚揚，就連他的夥伴車長都大讚李車長有禮貌。對於今次愛心行為被表揚，李車長表示︰

好驚喜同埋冇估到咁大迴響。

▲ 李車長對於自己的愛心行為被表揚，表示「好驚喜」。（「KMB 九巴專頁」fb圖片）

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網民︰我呢世都會記得李車長

李車長的有禮事件在網上傳開，不少網民都留言讚賞他，「堅持呀！敬業樂業叻仔」、「見過佢揸59X真係有禮貌」、「佢日日同人講早晨」。有網民亦希望可以在其他巴士線見到或重遇他，提出「客串下59A啦」、「幾時再揸60X」等。點擊睇更多網民意見︰

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港男被車長細心感動「想嫁」

事源一名男網民周六（4日）於facebook群組「屯碼牛牛」投稿，分享自己乘搭59M往屯門時遇到暖男車長的經歷。他指該名車長除了向每位上車的乘客打招呼外，當巴士到達屯門蝴蝶邨站時，有一位坐輪椅的乘客需要下車，車長特意將巴士駛前，方便該名乘客下車。然後他再向車上其他乘客致歉，「唔好意思吖，搞到你哋。」

港男笑指「聽到當場想嫁俾佢（雖然我係男嘅）」，他當日比平日早放工，因此不知個車長是否一直如此，但車長的舉動明顯感動了他，「今日個司機我可以記成世」。這位有禮車長正是李車長。

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責任編輯：王明芳