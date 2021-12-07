  • 22°C
香港時間 : 20211207日 (週二) 13:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】明年1月起進入港大必須接種疫苗　門口將設讀卡器師生需拍卡通過

社會 12:20 2021/12/07

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

自明年1月17日起，港大將實施一系列防疫措施，包括所有進入校園人士都需要接種疫苗。（資料圖片）

港大副校長（教學）何立仁（Ian Holliday）在港大內部通訊表示，自明年1月17日起，港大將實施一系列防疫措施，包括所有進入校園人士都需要接種疫苗，否則便需要進行病毒測試。而校內師生需要登記健康狀況，出入校園時需要拍卡。

由港大下學期首個教學日（1月17日）起，所有進入校園人士，包括進入大學本部、醫學院、菲臘牙科醫院、體育設施，以及HKU SPACE場所等都需要接種完整針數疫苗，否則便要進行每周1次的病毒測試。有關措施將於1月10日開始試行。

何立仁表示，由1月3日起，港大師生可以透過新流動電話應用程式「HKU Covid-19 Control App」或港大內聯網登記他們的接種記錄，便可以港大學生證或職員證進入校園。港大將會在各出入口設置一套綠色讀卡器，港大師生或工作人員可於登記其接種記錄後，以學生證或職員證拍卡進入。而學校亦會設置另一套藍色讀卡器，未登記人士需要掃描讀卡器之上的二維碼，或出示他們的接種記錄或檢測結果，包括針卡或其副本，以及使用安心出行。何立仁強調，以上讀卡器不會保留個人資料。

至於未接種疫苗人士，則需要進行病毒檢測才可進入校園。有需要的港大師生或工作人員可出示醫生紙證明自己不適合接種疫苗，港大會免費為他們提供檢測包。而其他未接種人士亦可以60港元優惠價自費購買檢測包進行檢測。此外，港大亦會跟從政府對12歲以下兒童的豁免指引。

最新熱門影片：【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒　專家建議預防3件事

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

相關文章

【科研教育】大學前講師走進初中教生物科技 源頭尋本地科研人才
今日 07:00
【科研教育】大學前講師走進初中教生物科技 源頭尋本地科研人才
【科研教育】唐乃勤初中書院建生物科技實驗室　研高中設選修單元銜接
今日 07:01
【科研教育】唐乃勤初中書院建生物科技實驗室　研高中設選修單元銜接
【兩地通關】本港嚴格外防輸入可堵截變種病毒個案　Omicron死亡率高須盡快接種疫苗
今日 10:58
【兩地通關】本港嚴格外防輸入可堵截變種病毒個案　Omicron死亡率高須盡快接種疫苗
【大雪天氣】明日下午普遍氣溫24度　一股季候風補充下周初抵本港
今日 11:08
【大雪天氣】明日下午普遍氣溫24度　一股季候風補充下周初抵本港

你可能感興趣

【科研教育】大學前講師走進初中教生物科技 源頭尋本地科研人才
今日 07:00
【科研教育】大學前講師走進初中教生物科技 源頭尋本地科研人才
【科研教育】唐乃勤初中書院建生物科技實驗室　研高中設選修單元銜接
今日 07:01
【科研教育】唐乃勤初中書院建生物科技實驗室　研高中設選修單元銜接
【兩地通關】本港嚴格外防輸入可堵截變種病毒個案　Omicron死亡率高須盡快接種疫苗
今日 10:58
【兩地通關】本港嚴格外防輸入可堵截變種病毒個案　Omicron死亡率高須盡快接種疫苗
大學 安心出行 病毒檢測 QR Code 香港 香港大學

最高瀏覽

【新世界資助房屋】新世界倡首個私人資助房屋低至市價5折　300呎一房單位首期僅$13.5萬
14:45 2021/12/06
【新世界資助房屋】新世界倡首個私人資助房屋低至市價5折　300呎一房單位首期僅$13.5萬
【慘戴綠帽】趁丈夫長期外地工作無皇管　人妻出軌7年邀姦夫入屋偷情
13:06 2021/12/06
【慘戴綠帽】趁丈夫長期外地工作無皇管　人妻出軌7年邀姦夫入屋偷情
【全民造星IV】大熱人馬回應網民評論　Ivy+Marf+榛綦+Yoyo+Day+Alice齊剖白【有片】
18:32 2021/12/05
【全民造星IV】大熱人馬回應網民評論　Ivy+Marf+榛綦+Yoyo+Day+Alice齊剖白【有片】