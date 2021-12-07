【新冠疫苗】明年1月起進入港大必須接種疫苗　門口將設讀卡器師生需拍卡通過

▲ 自明年1月17日起，港大將實施一系列防疫措施，包括所有進入校園人士都需要接種疫苗。（資料圖片）

港大副校長（教學）何立仁（Ian Holliday）在港大內部通訊表示，自明年1月17日起，港大將實施一系列防疫措施，包括所有進入校園人士都需要接種疫苗，否則便需要進行病毒測試。而校內師生需要登記健康狀況，出入校園時需要拍卡。

由港大下學期首個教學日（1月17日）起，所有進入校園人士，包括進入大學本部、醫學院、菲臘牙科醫院、體育設施，以及HKU SPACE場所等都需要接種完整針數疫苗，否則便要進行每周1次的病毒測試。有關措施將於1月10日開始試行。

何立仁表示，由1月3日起，港大師生可以透過新流動電話應用程式「HKU Covid-19 Control App」或港大內聯網登記他們的接種記錄，便可以港大學生證或職員證進入校園。港大將會在各出入口設置一套綠色讀卡器，港大師生或工作人員可於登記其接種記錄後，以學生證或職員證拍卡進入。而學校亦會設置另一套藍色讀卡器，未登記人士需要掃描讀卡器之上的二維碼，或出示他們的接種記錄或檢測結果，包括針卡或其副本，以及使用安心出行。何立仁強調，以上讀卡器不會保留個人資料。

至於未接種疫苗人士，則需要進行病毒檢測才可進入校園。有需要的港大師生或工作人員可出示醫生紙證明自己不適合接種疫苗，港大會免費為他們提供檢測包。而其他未接種人士亦可以60港元優惠價自費購買檢測包進行檢測。此外，港大亦會跟從政府對12歲以下兒童的豁免指引。

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記者：黃穎津