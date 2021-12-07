【家庭難題】父突離世長期病母勸退學養家　港大男生陷兩難：想讀埋佢

▲ 一名港大男生正陷入兩難局面，遂向網民求助。

突如其來的家庭劇變，令一名港大男生陷入兩難。他指早前爸爸突然離世，遺下媽媽、自己和妹妹。家中頓時失去經濟之柱，患長期病的媽媽收入微薄，遂勸事主退學幫忙賺錢養家。事主坦言希望能夠完成學業，正陷入兩難局面。

一名男網民最近在網上討論區「Dcard」發文，指自己是「屋邨仔」，現為港大二年級生，家中有一位正就讀中二的妹妹。作為家中經濟之柱的爸爸上個月突然離世，而媽媽有長期病患，每月收入只有3至4千元。

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媽媽勸退學賺錢養家

事主憶述，媽媽近日哭著向他坦言，自爸爸去世後她一直「頂得好辛苦」，難以單靠數千元收入獨力養家，遂勸事主退學：

（阿媽同我講）我想你退學賺錢養家...媽咪知咁對你好唔公平，但媽咪真係盡咗力都唔夠俾你呀妹用。我對你唔住...

事主聞言感到心痛，一方面明白媽媽年紀漸大，而且身體不好要經常進出醫院，但另一方面自己花了很大努力才考進港大，遂不想貿然放棄學業。

我好辛苦由一個band3仔考入港大，以為過完呢4年，我人生可以有啲改變。點知而家...我而家好大壓力，我都想讀埋佢，但阿媽真係無能力賺錢...點算好…

網民力勸別放棄學位

帖文一出引來大批網民回應，對事主的遭遇深感同情，紛紛留言為他打氣。大部分人建議事主申請專上學生資助計劃（俗稱Grant Loan）繼續學業，而媽媽和妹妹可考慮申請不同的政府津貼和資助。

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另外亦有不少網民提議事主可以做兼職幫補，減輕家庭負擔。「私補嘅人工好多都唔差吓，相比起其他兼職時間靈活好多」、「開始做多啲兼職啦，一個月點都會有幾千」。

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責任編輯：王明芳