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【安心出行】向無家者發證明書訪不同處所　食環署：製作凸字膠套方便視障人士

社會 13:15 2021/12/07

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食環署副署長黃淑嫻。（資料圖片）

由本月9日起，受第599F章規管的餐飲業務處所和表列處所必須使用「安心出行」的規定，3類指定人士可獲豁免（詳情即看【下一頁】）。食環署副署長黃淑嫻今日（7日）接受電台訪問時，表示殘疾人士無論是否持有殘疾人士登記證，都可以採用填紙仔這個替代措施，如真懷疑有人偽冒殘疾人士，可以尋求警方協助；又指已製作凸字膠套，方便視障人士掃碼。

黃淑嫻指，持有殘疾人士登記證就清晰辨認身份，但如無殘疾人士登記證，業界可按常理去處理這些個案，提醒有關人士填寫表格時，代表申報自己屬於這些指定人士，就有法律責任確保資料是真確。提到視障人士提供凸字膠套。她指透過非政府機構向視障人士提供填表格範本，進入處所時先填好，再交予處所。另一個方法是創科局及資科辦製作了凸字膠套，再將二維碼海報套上凸字膠套，下周分批向提出要求的處所派發凸字膠套。

被問到從外觀不客易辨認，若對方真是殘疾人士，但又遭拒絕進入處所，會否造成歧視問題。黃淑嫻則稱，一直從關愛等層面照顧殘疾人士需要，殘疾人士的定義有不同類別，如視障、聽障等，如果不容易辨識，可以提醒有關人士，選擇填表格申報為殘疾人士，就有責任確保資料是真確，因應個別處境，但如真懷疑有人偽冒殘疾人士，可以尋求警方協助。

另外，就第三類其他獲政府或受權機構認可人士，有個別人士因合理理由不能符合進入處所前使用安心出行，因應具體情況，如無智能手機不能使用安心出行人士，被納入認可人士，其中如無家者，讓他們可填妥指定表格再進入處所，政府己就獲認可人士與提供這類服務機構跟進，落實安排後，政府會盡快予機構向接受他們服務的有關人士發出證明書，當進入處所就可以出示證明書。

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記者：余思嵐
 

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