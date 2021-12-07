【面對現實】癌妻-196°C冷凍30年等復活　丈夫4年後結新歡：我是人有正常慾望

▲ 癌妻成為冷凍人正等待30年後「復活」，可是丈夫4年後坦言已另結新歡。

中國內地一名深情丈夫因不捨癌逝妻子，決定利用人體冷凍技術，將她存放在零下196度的罐體30年，等待妻子復活再續前緣。4年後，深情丈夫仍表示自己每日活在思念中，可是最近他透露已另結新歡，遭到網民非議。

綜合內地傳媒報道，現年53歲的桂軍民居於濟南，他的49歲妻子展文蓮於2017年3月因患肺癌，入住山東大學齊魯醫院東院區舒適醫療綜合病房，期間決定接受銀豐生命科學研究院的「生命延續研究計劃」，即人體低溫保存研究項目，並簽約30年，但不能保證展文蓮能夠甦醒。

同年5月，展文蓮病逝，被安排接駁心肺復甦儀器及進行長達55小時全面降溫，保證細胞存活，再放進零下196度、容積2,000升的液氮罐內，成為內地首位冷凍人。

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丈夫桂軍民當時表示，「妻子只是睡著了，並沒有去另一個世界」，他期待30年後與妻子再續前緣。至今年初，桂軍民再接受訪問時表示，自己每天也活在思念中，與妻子生活了30多年，無法放下她，一直保留著她的手機號碼及各種社交賬號，並坦言「記住很難，但忘記更難」。

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當時他表示，明白終究都要面對現實，因為還有無數事情等著他，且還有母親、兒子需要自己，生活還是要繼續。不過，由於兒子去外地工作，桂軍民稱常常一個人在沙發睡著，手機也沒電，朋友都十分擔心，「生活裡充滿了妻子的影子」。

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兒子支持爸爸另結新歡

至最近，桂軍民再接受內媒訪問時表示，為準備妻子30年後「復活」，桂軍民不斷整理妻子的相片和檔案，放入電腦保存。他又會把每年大事及他跟家人發生的事情記錄下來，希望妻子甦醒時能看見，彌補30年的空白。不過，他也不禁提到，其實想到妻子復活也「挺可怕的」。

▲ 桂軍民認為妻子只是睡著了，並沒有去另一個世界。（微博圖片）

桂軍民坦言一個人的生活不好過，他其後補充在親友的關心和學生介紹下，去年6月已結識了新歡，他讚揚新歡十分勤快，亦接納他的上一段感情。桂軍民稱雙方目前正在磨合期，兒子對此亦十分支持，不排除與新歡再婚。

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網民大罵「渣男」

訪問刊出後，引來不少網民大罵他是「渣男」。對於網民的言論，桂軍民認為他和兒子目前需要接受其妻、媽媽暫時未能醒來的事實。

我能不能活30年還不好說，我是個人，我有我正常的想法和我正常的慾望，我不能傻到看不到任何的結果還在那死守。

對於妻子能否真的復活，桂軍民坦言有擔憂，如果人類的技術在30年後可攻剋癌症，妻子屆時就有機會復活與他見面；反之若人類未能攻剋癌症，自己屆時80多歲，很可能等不到妻子復活。因此桂軍民只希望活在當下的同時，繼續抱持在有生之年重見妻子的想法。

據了解，目前世界上只有4家機構可以獨立完成人體冷凍程序，其中位於山東的生命科學研究院是全亞洲唯一一家。由2017年至今，內地已有10位冷凍人「入住」液氮罐裡，最小年僅13歲。

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責任編輯︰王明芳