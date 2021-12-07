【拾遺不報】路人街頭拾獲$360無人認領　轉贈拾荒老婦：當幫你做善事

▲ 一名網民稱在街頭拾獲360元，見無人認領便將紙幣轉贈拾荒老婦。

拾遺不報可被視為盜竊，有網民日前在Facebook群組「將軍澳主場」發文，指在街頭拾獲360元，於原地等待15分鐘後見無人認領，擅自將紙幣轉贈予拾荒老婦，引來網民熱議。

拾獲紙幣轉贈老婦

拾獲紙幣的路人發文指自己在原地等待15分鐘，未見有人回來尋找或詢問，便將360元紙幣轉贈拾荒老婦，稱「當幫你做咗善事」。帖文一出引來網民抨擊，樓主隨即刪文，有網民將帖文截圖再次上傳群組，指「希望物主可以睇到」，從而得知360元的下落。

市民拾遺不報、將財物據為己有即屬犯法。據香港法例第210章《盜竊罪條例》，如任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，經定罪後可處監禁10年。

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拾獲金錢應交警局處理

TOPick早前報導類似事件，有網民稱在荔枝角拾到100元，決定捐予流浪動物機構。有大律師表示拾遺不報屬犯法，但要視乎事件的情節及意圖。他指事主拾到錢後決定捐出，在意圖上沒有行為不誠實，所以未必觸犯法例。他提醒市民若拾到錢，應直接交到警局處理。

事件傳開後引來網民熱議，不少人質疑將金錢轉贈別人的做法：

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責任編輯：王明芳