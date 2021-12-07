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【MIRRORXERROR星蹤】Edan+邱鋒澤合唱歌獲粉絲應援　Dee哥演舞台劇《戰將無雙》

娛樂 16:42 2021/12/07

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

人氣男團MIRROR和ERROR大受歡迎，16子頻頻出席活動，而一眾鏡粉和404亦忙於出動支持偶像。

本周活動包括MIROR成員呂爵安（Edan）與台灣男歌手邱鋒澤合唱歌《一表人才》的「打卡」廣告牌;ERROR成員193的品牌推出聖誕口罩;何啟華（Dee哥）有份參演的《戰將無雙》公開優先訂票等。

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《一表人才》廣告牌

Edan與邱鋒澤「一曲二用」的合唱歌大受歡迎，其中粵語版的《一表人才》MV點擊率突破二百萬，大受歡迎。

Edan的歌迷會於旺角銀行中心安排了大型的《一表人才》廣告牌，粉絲可於即日起至2022年1月2日到場「打卡」。

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Banitore x LILABOC聖誕口罩

193的品牌LILABOC向來搞作多多，日前就宣佈推出「Banitore x LILABOC聖誕節限定鳩仔特別版」口罩，紅色、綠色款各有十片，售價為$139。一眾「老婆」可於便利妥網站、門市購買。

193也曾經於Instagram限時動態上載自己戴上這款聖誕口罩的相，有興趣的粉絲不妨購入「同款」過聖誕！

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Dee哥參演《戰將無雙》

由補習名師林溢欣（YY Lam）擔任文學指導、鄭國偉擔任編劇的《戰將無雙》於來年2月上演，Dee哥、金像獎金馬獎最佳男配角袁富華（Ben哥）、Nicky（龍志權）、魯文傑、歐陽偉豪（Ben sir）等也有份參演。

INFO

演出場地：香港藝術中心壽臣劇院

演出日期：2022年2月11日至 13日及 2022年 2月17日至20日

演出場數：10場

票價：$880、$680、$580、$480

最新影片推介：《全民造星IV》熱門人馬專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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