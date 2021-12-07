【離奇電話】全家手機無故自動撥打2000次電話　節目攝製隊屋內裝cam揭驚人真相

▲ 全家手機離奇自動撥打2000次電話，節目攝製隊屋內裝cam揭驚人真相。

韓國一個節目收到一對夫婦求助，指一家人的手機最近總是莫名其妙地自動撥打電話，2個月內已超過2000通，令他們相當困擾。節目於是在夫婦的家中安裝攝影機，最終發現驚人真相。

韓國SBS電視台節目《世界有奇事（세상에이런일이）》近日收到一對夫妻的求助，指他們和兒子的手機經常無故自動撥出電話給不同的人，累計超過2000通，包括親友、小食店、餐館等。有小食店老闆大感困擾，更表示因一直接到電話而失去很多訂單。

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除了無故自動打電話外，夫婦的兒子亦表示，曾看見手機自行打開訊息頁面，輸入咒罵字句，相當嚇人。他們曾嘗試維修手機、查詢電話公司，均沒發現異常，即使更換了新手機，都無濟於事。

二人更因而患上失眠症，因擔心手機隨時會撥打電話，服用了藥物仍睡不著。他們又表示，就算不能正常使用手機也沒關係，但對於受影響的親友感到抱歉。

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攝製組到訪夫妻住所，希望能查明真相，但等了大半天都沒有收穫，於是便在屋內安裝攝影機監察手機的情況。攝製組發現每次手機撥號時都是兒子率先發現，且每次手機出現問題前都在兒子手上，因此懷疑事件和兒子有關。

攝製組請來韓國友石大學心理系教授和兒子進行對談，兒子最終承認自己就是事件的始作俑者。他坦言，覺得自己一無是處，唯獨對編寫手機程式感興趣，於是在父母手機安裝操控程式，強調只想跟他們開玩笑。

真相曝光後，父母相當崩潰，兒子透過鏡頭向所有受害人道歉。有精神科醫生解釋，兒子長期待在家人，缺乏社交活動，所以透過這種方式來滿足自己。

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責任編輯：羅嘉欣