【貓奴明星】《拳王》蔡潔內疚照顧不周令愛貓離世　走出陰霾再養貓︰這次要寵壞牠！

▲ 內疚照顧不周令愛貓離世，蔡潔走出陰霾再養貓，決定要寵壞牠。

剛於無綫台慶劇《拳王》中粉墨登場的藝人蔡潔（Jacky），是個不折不扣的貓奴。兩年前她終於走出昔日喪貓的陰霾，收養可愛布偶貓布歐。自細就獨立堅強的她亦不諱言，一直以來反之是貓咪「照顧」自己，樂觀派的布歐更是她忘卻煩惱和憂愁的最佳良藥。

▲ 蔡潔兩年前開始養布偶貓布歐，更視牠如親生仔般痛錫。（陳靜儀攝）

戲外溫婉嫻熟

在近日熱播的TVB台慶劇《拳王》中，擔正女主角的除了有姚子羚、賴慰玲外，還有個「新面孔」--蔡潔。劇中她飾演富家女江家晴，與張振朗及朱敏瀚有感情綫，雖然觀眾未必對她有很深認識，但其實Jacky早於2012年已憑選美入行，曾拍過彭浩翔執導的《香港仔》，與曾志偉有對手戲，演技備受讚賞。

後來她憑邵氏劇《飛虎之雷霆極戰》及《非凡三俠》初登無綫熒幕，開始入屋，而這套《拳王》更是她首部擔正的TVB劇。

雖然戲內她刁蠻任性，但戲外卻是溫婉嫻熟，尤其是對住她的喵星人主子布歐時。

▲ Jacky於首部擔正的無綫劇《拳王》中以孖辮Look登場，並會駕電單車，大改平日斯文形象。

愛貓喜歡遊車河出街

「牠9月中剛剛兩歲了，我自牠兩個月大起開始養，恰巧趕得及在疫情前，如果再猶豫久一點，可能牠未必來到我身邊。」Jacky笑說。

這次邀約Jacky與她的貓貓布歐到一間Pet-Friendly的cafe做訪問，原本都擔心向來以高竇見稱的貓咪會不赴約，但布歐完全沒有這問題，反而去街街及遊車河就是牠的最愛。

她形容「主子」說：「我經常說牠很像隻狗狗，很喜歡出街，好像剛才準備出門時，我在家揚一揚袋子，牠就立即飛撲跳進來。聽說大多數的貓咪都不愛出街或親近人，但布歐的性格是完全相反。」

▲ 布歐屬布偶貓（Ragdoll），是名種貓一種，有修長柔軟的毛，加上水藍色大眼睛及長尾巴，精靈可愛。

Jacky對主子的確非常了解，當布歐開始熟習cafe的環境後，就會開始四圍跳及逗人玩，時而會用毛絨絨的身體輕掃你的腳，據Jacky說這就是貓咪「想和你做朋友」的一種表達方法。

然而，Jacky說收養布歐其實也是個緣份，皆因她一直對於10年前的喪貓經歷耿耿於懷。當年她剛在港選完華姐並回澳洲，飼養的兩歲貓咪「妹妹」有晚因突發性心臟病引致肺水腫，情況非常危急。

她說︰「原本我準備翌日飛去澳洲第二個城市旅行，我就將妹妹暫托朋友家中，怎料他突然致電給我說妹妹嘔血，我立即飛車去，到埗時牠已奄奄一息。我知道牠不行了，醫生亦叫我做安樂死的決定，讓牠安詳離去。」

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Jacky更直覺深信妹妹是處處為她着想：「當時我正苦惱該留澳洲或來港發展，牠在我面前從不表現痛苦，我覺得牠是不想我傷心，更選擇我不在時才離開，好像不想成為我的負擔。但慶幸是能陪妹妹走最後一段路，我也沒遺憾。」

可是，仍縈繞於心的卻是一份一份的思念。

化悲傷為情感觸發點

Jacky回憶說：「老實說，到現在我還未能收拾心情，我將妹妹放在心的深處，但我會隱藏情緒，因為我小時候出外讀書、去澳洲選美及工作，全部是自己下決定，非常獨立，相對也會自己處理好多情緒。」

無奈地感慨表示：「剛好妹妹離世前兩星期，我婆婆也走了，但整個階段沒流過一滴眼淚。我一直叫自己要成熟點，處理好工作後才想。後來要去馬來西亞拍攝，最後一天我去了個僻靜的地方拜祭婆婆及貓咪，那刻工作真的完了，情緒才大爆發。」

▲ 布歐的絕技之一，就是爬到主人背上擺甫士，非常搞笑。（陳靜儀攝）

不過，她仍會怪責自己當時年少無知，以為貓咪懂得照顧自己，就沒放太多時間在妹妹身上，是大意之過，一直內疚。「在我拍感情戲時候，有些場口需要喊，我經常會藉着回憶牠去蘊釀情緒，當牠是一條打開情感的鎖匙，所以我覺得牠沒有離開過我，仍和我同在，並感覺到牠想陪着我，有種無形的聯繫。」

直至兩年前不斷有朋友游說她再養貓，猶豫了數月後，她終嘗試走出陰霾，再給自己「與貓同行」的機會：「以前沒做好的，現在就想要做好一點。所以朋友也說我寵壞布歐了，甚至變到過分緊張，打個噴嚏就帶牠看醫生。加上布歐腸胃較差，經常痾爛屎，要特別注意。」

這位「奴才」對「主子」服侍十分周到：「家中冷氣亦要長開，希望能給牠一個最舒適安穩的居住環境。」

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願意為愛貓無限付出

Jacky對布歐的愛，多到甚至願意犧牲Me Time，每晚趕回家服侍牠開餐。「朋友約我吃晚飯，我每次都要先回家餵貓，因為布歐晚上必定要吃水煮雞肉，更要是我親手撕的才吃。而且我對牠很溫柔，甚麼都以牠為先，以前養妹妹時還會出去玩，但現在甫收工就立即回家，就是想陪牠。」

她亦視布歐如親生仔，疼錫程度幾乎令媽媽也呷醋。早前她因好奇找了朋友介紹的動物傳心師與布歐傳心：「傳心師說布歐覺得自己是隻很善良的貓，跟媽咪一樣，我覺得很sweet，並說最好別養多隻貓，但如媽咪開心的話便可，立即融化了我。」

最近她甚至因為布歐「喜歡看風景」而搬到較高層的新居中，希望牠能經常有靚景睇。

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被喵星人快樂感染

任勞任怨對喵星人的付出，說Jacky是位不折不扣的貓奴也不為過，但反而感激沿途一直有牠們相伴：「其實兩次養貓經歷，都好像是牠們愛我多一點，照顧我比我照顧牠們更多。我不開心，牠們會走過來舔我哄我。」

Jacky指布歐的樂天性格，也影響了她：「尤其是疫情這兩年，容易情緒低落，但甫見到牠心情隨即好起來，煩惱隨即忘卻，就算天塌下來也沒甚麼大不了，亦成為我努力工作的動力。

而Jacky稍後亦準備為布歐這個跳跳紮的開心果出書，會以寫真集形式披露布歐的「私生活」，希望粉絲們可以像牠經常用樂觀的態度生活，讓牠的快樂感染更多人：「我亦希望能以身作則收養更多的貓貓，但首先要試試布歐是否接受，最重要是牠開心。」

場地提供︰boholic

記者︰黃依情