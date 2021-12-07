【Inside out】遺憾未能見姨媽最後一面　余文樂遍體「刺」滿生命至愛摯親

鍾愛紋身的余文樂（樂仔），在親自監督的自家YouTube節目《Inside out》第7集中，分享其紋身感人故事。

樂仔指刺青是很個人的東西，代表自己想紀念的事情，將有意義及有紀念價值的事留在身體上，包括他生命中的摯愛親人。

▲ （影片截圖）

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余文樂重視家庭

家庭觀念重的樂仔，在百忙中也會拿電話出來回看子女的片段，以解思念之苦，樂仔說：「最久試過3個月沒有跟孩子見面，他會問我你去了哪裡。」

而樂仔身上的紋身圖案，多數跟家人有關，分別有太太、兒子的名字，外婆、姨媽的樣貌，樂仔亦在鏡頭前紀錄了最新的一個剌青，將女兒名字Celest刺在頸上，可見樂仔何等疼愛女兒。

▲ （影片截圖）

樂仔指着曾掀起話題的左手臂上的女子樣貌刺青，指這是他最早的一個刺青，而這刺青圖案就是樂仔的外婆。

他說：「這是在紐約刺的，而第3個是我姨媽，是我媽媽的姐姐，由於我小時候不是跟我爸媽住，我很多年跟我姨媽住，我常說她就是我第二個媽媽，因為她很疼我，我小時候的回憶都是我姨媽，我陪她在家裏剪線頭，陪他在家做很多以前基層家庭會做的工作，她一生都很勞累，對於我來說很有影響。」

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未能見姨媽最後一面

樂仔回想一次在泰國拍戲，媽媽致電給他，告知他生病的姨媽快要挺不住，叫他回港見她最後一面。

樂仔淚難忍的說著：「我沒辦法因為要工作拍戲，我知她身體狀況很差，然後有一天我在泰國拍戲我收到我媽電話，我接到電話我媽問我能回香港一趟嗎，我直覺告訴我不是好事，媽說姨媽差不多了，然後我就問導演能不能回香港，他們說好的，拍完這場就讓我趕回香港。」

可是他趕回香港已接電話後隔天的事情：「因為沒有飛機，我回去她已離開，我很內疚，每個人都有在他心中有地位的人，很親很親的人，所以這次以後我想把她留到身上，去哪裡我都帶著她。」

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