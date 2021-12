【聖誕2021】旺角潮人集中地T.O.P與紐約設計界鬼才呈獻 視覺衝擊遊樂園變身迷幻打卡位

▲ 旺角潮人集中地T.O.P與紐約設計界鬼才呈獻「From New York to Hong Kong」。

今個聖誕,MK有個NYC!旺角潮人集中地T.O.P This is Our Place(以下簡稱T.O.P)一直與不同界別的藝術家合力創作別出心裁的企劃及打造潮人打卡熱點,今年聖誕更突破界限衝出亞洲,由即日起至2022年1月23日,首度與紐約設計界新寵兒Wade and Leta攜手呈獻「T.O.P x Wade and Leta.From New York to Hong Kong」,將商場變身迷幻空間,打卡一流。

曾與Google、Instagram、Vogue、Gucci等國際知名品牌合作的玩味鬼才情侶視覺藝術家Wade and Leta,破天荒為這商場空間及香港項目擔任設計總監,把紐約市城市風貌及五光十色的都市魅力,幻化成獨一無二的大型藝術裝置帶到旺角T.O.P。

迷幻打卡空間 紐約建築帶到香港

大型藝術裝置,運用Wade and Leta拿手的「多學科設計」(Multidisciplinary Designs),包括拍攝、服裝及平面設計等來融合一系列視覺元素,顛覆線條、幾何及顏色,以不規則的圖形抽象演繹出紐約特有的國際都市景觀,例如紐約標誌性建築 — 世界貿易中心一號大樓、帝國大廈及繁忙的交通燈等。而色彩應用上也別具心思,除了聖誕經典的紅和綠外,亦揉合不同色階的藍來加入一絲大都市獨有的冬日凜冽,模擬紐約的聖誕爆炸性色彩世界。

Wade and Leta更著重視覺體驗,於3米闊浮雕牆展示出錯覺的效果,透過巧妙的拍攝角度和燈光協調的技巧,令人彷彿置身於繽紛魔幻的都市建築森林,營造360度沉浸式紐約聖誕體驗!

4米高幻象聖誕空中充氣吊飾天降「Xmas Art-rium」

為了帶來不一樣的快樂聖誕,敢於挑戰極限的Wade and Leta糅合立體設計和AR擴增實景技術,以不規則圖形震撼式佈滿5樓空中花園。四面皆可攝的「視覺衝擊遊樂園」以不同高度和線條的牆壁,以及其上面開鑿出的各種形狀的窗口,抽象營造出紐約街頭縱橫複雜的街道景觀 ;所有「紐約客」更可打開手機鏡頭,使用AR擴增實景技術體驗佈滿抽象形狀的聖誕裝飾空中花園,絕對是打卡吸Like的必到之處!

▲ NYC 膠片,特融香港城市景觀為一體。(相片來源︰T.O.P This is Our Place)

T.O.P x Wade and Leta 呈獻「From New York to Hong Kong

日期:即日至 2022 年 1 月 23 日

地址:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place

記者︰馮柏偉