【聖誕2021】轉季做好保濕呵護幼嫩肌膚 gülsha及KORRES推聖誕優惠

聖誕新年即將到，適逢轉季冬天天氣乾燥，肌膚容易乾涸、敏感、泛紅，因此做好滋潤保濕乃是冬日護膚的重中之重。不少護膚品牌都趁聖誕節推出節日優惠，OL不妨入手保養好自己的皮膚。

gülsha每年都會在聖誕前夕，推出多款節日限定套裝，今年也不例外。gülsha推出的節日限定套裝包括：gülsha玫瑰花療日夜精華套裝、gülsha 晨露純玫瑰修護套裝、gülsha玫瑰花療護唇套裝、gülsha晨露純玫瑰綻放套裝，及gülsha晨露純玫瑰尊貴套裝等。

值得一提的是，gülsha晨露純玫瑰系列，有別於同類產品，特別選取5月於土耳其南部伊斯帕爾塔盛放的頂級大馬士革玫瑰花，並於破曉時分以全人手採摘，故產量有限，極其珍貴。經傳統古法蒸餾，以一點一滴方式從玫瑰萃取出天然精純的晨露純玫瑰精華，不添加任何化學香料及物質，確保產品蘊含100%天然活性成分，以製造系列中不同產品。

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gülsha還推出網上平台購物獎賞，HKTVmall（Zoe by Profex店）網上消費滿$300，即送gülsha精美月曆連18件贈品。而官方網上購物平台也有聖誕節推廣限定，購物滿150元包郵；網上消費滿$300，即送gülsha精美月曆連18件贈品，滿$600再送$370滿贈品，滿$1,200獲超過$1,200贈品。

KORRES推多款節日特別套裝

KORRES也推出多款節日特別套裝，今年除了以「乳酪益菌」為主打，更特別推出番紅花抗衰老套裝，高抗氧護膚成分，有效幫助膠原再生，提升皮膚彈性質感，臉色更添紅潤。

KORRES選用食用級希臘乳酪，獨有的活性生物益菌MICRO BIOME技術，能保存乳酪益菌的活性，為肌膚補充大量益菌，建立「益菌屏障」，抑制皮膚上的害菌，急救及撃退乾燥、脫皮、泛紅、痕癢、敏感、粉刺、痘痘等，提供深層保濕及修復受損的肌膚組織。

KORRES官方網上購物平台也有聖誕節推廣限定，購物滿150元包郵；網上消費滿$300，即送精美月曆連18件贈品，滿$600再送$370滿贈品，滿$1,200獲超過$1,200贈品。

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責任編輯：王明芳