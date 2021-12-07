【星級教練】Rocky曾任張學友私人健身教練　港男鄭健樂由竹竿變大隻佬：運動就像儲蓄

▲ 藝人鄭健樂（Rocky）小時候曾瘦如竹竿，透過健身運動增磅，並成為健身教練。

提起「大隻佬」藝人鄭健樂（Rocky），不少人也會想起他那雙巨臂。但原來Rocky小時候曾瘦如竹竿，透過健身運動才增磅，並成為健身教練，參加健美比賽，甚至成為香港先生「健力組」冠軍。曾任張學友、李蕙敏私人健身教練的他，現在為錢嘉樂的私人教練。健身30年，他認為愈早開始運動愈好。

由瘦如竹竿變大隻佬教練

身形健碩的Rocky形容，自己小時候「好像一枝竹」，五尺十寸高，卻只有125磅。完成學業後，他嘗試找方法增磅，遂開始健身，健身三個月後，體重增加了25磅。看到成效後，他就一直健身，養成習慣。Rocky認為，健身能訓練意志力，尤其是最後兩個動作；為保持身型，亦要持續做運動，故恆心很重要。他相信，若以此思維、態度套用在其他方面，例如讀書和工作上，也會有很大幫助。

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1993年，Rocky曾參加全港青年健美錦標賽，獲「75kg」組別的亞軍。他憶述，每星期需訓練六日，每日有兩次訓練，早上做帶氧運動，晚上就做負重訓練；同時，亦要練習健美動作、姿勢，以及要「上色」，即曬黑皮膚；比賽前三個月，飲食要求亦很嚴謹，愈是接近比賽，壓力就愈大。

不過，他依然喜愛健身，認為運動有助減壓，亦可改善身體和身型，對健康有幫助。他指出：

運動就像儲蓄，愈早開始做運動愈好。

參選香港先生加入娛樂圈

擔任健身教練多時，Rocky於2005年參加TVB舉辦的「香港先生」選舉，並成為「健力組」冠軍。一個比賽，令他開展演藝人生，曾參演多套劇集。

他說，加入娛樂圈後，人生從此改變：

最自豪是，現在外出很多人認得我，叫我名字，或叫我『大隻佬』、『大隻仔』、『香港先生』，還給了我一個綽號『巨臂Rocky』。

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Rocky育有兩名患自閉症、過度活躍症和專注力失調的兒子。為照顧兒子，他於2010年離開TVB，改投健身行業，曾任張學友及李蕙敏的私人教練。受疫情影響，香港的健身室一度被逼停業，Rocky事業大受影響，約有半年時間零收入。他認為，家庭與事業同樣重要：

家庭給我動力去工作，事業能維持家庭生活質素。

去年4月，Rocky求醫時發現胃部感染幽門螺旋菌，治療過程長達9個月，期間沒做運動，現積極修身的同時，亦繼續教別人健身。最近，他重遇錢嘉樂，獲對方邀請，擔任其私人健身教練。

問到想選擇演員或是健身教練身分，他說兩者皆要。將來最想挑戰演奸角，更稱「愈奸愈衰愈好」，想嘗試飾演「渣男」。不過，目前他想先做好手上的工作，並希望兒子生活快樂，健康成長。

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責任編輯：羅嘉欣