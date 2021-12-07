【公園遇襲】將軍澳男童被𠝹刀插頭受傷　施襲9歲男童被帶返警署協助調查

▲ 警方昨日將涉嫌傷人的男童帶回警署協助調查，並搜獲有關武器。

日前一名9歲男童在將軍澳公園玩時，被一名目測似同齡的9歲男孩襲擊，頭部被𠝹刀插到受傷流血，詳情即看【下一頁】。警方昨日將涉嫌傷人的男童帶回警署協助調查，並搜獲有關武器。

警方指，上周四（2日）晚上約7時接獲一名姓黃男子報案，指其9歲兒子在將軍澳唐賢街一公園玩耍期間，懷疑被人以硬物襲擊，造成頭部受傷；報案人遂帶同該名男童自行到將軍澳醫院求醫。案件列作傷人，警方昨日（6日）將涉案的9歲男童帶回警署協助調查，並檢獲有關硬物。案件交由將軍澳警區刑事調查隊第一隊跟進。

案中受傷男孩的家人上周五經facebook群組「將軍澳主場」，公開事發經過及男童傷勢，指在上星期四在帝景灣跟2個同是9歲小朋友落樓下公園草地玩，他們平時都是3個自己落樓下玩，事發時另外有位目測差不多年紀的小朋友走來問可否一起玩，他當時已手持長棒，並沒有大人看管，該男童突然傷害他人。

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從上傳圖片所見，其小朋友頭頂受傷，血染衣領。

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記者：陳麗娜