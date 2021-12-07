【公屋垃圾屋】大埔富亨邨曱甴屋悲慘真相揭盅　男戶主一件事致家破人亡智商僅5歲

▲ 大埔富亨邨「恐怖曱甴屋」男戶主背後有一段悲慘過去。

大埔富亨邨「恐怖曱甴屋」連日引起外界關心，TVB節目《東張西望》亦分成數集，以專題式報道事件。最新播出一集中，除了報道義工團隊入屋打掃過程，主持黃穎君也追訪了60多歲獨居男戶主，並得知他背後隱藏一段悲慘過去。

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在滅蟲公司義務到場滅蟲後，《東張西望》攝製隊聯同專業義工團隊，亦有到涉事單位進行大清潔。義工首先處理屋內食物殘渣，發現魚頭、河粉等大量食物殘渣，並已嚴重發霉，成為曱甴滋生溫床。屋內環境髒亂，牆身有一堆曱甴蛋，已跟石灰融為一體，木門更懷疑被害蟲侵蝕，完全蛀穿。

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廚房是重點清理地方，義工阿軒用掃帚一掃，已有過千曱甴屍體，相當恐怖。他不禁表示：「我自己都作嘔咗幾次。」清出來的垃圾一袋袋堆滿走廊，義工開始調製曱甴藥餌，擺放在屋內暗角位置，預計一個星期多後再清理所有東西，然後為男戶主安排二手家電。

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黃穎君隨後訪問60多歲的男戶主，問到他會否再清潔家居，他表示：「我自己會清理。」而在訪問中，亦提到戶主一段傷心過去，原來他約在40年前來港，本身有一妻兩女，但來港兩年後卻發生工業意外。

據其友人口中得知，男戶主以往從事馬路修理工程，一次風炮爆炸令他受重傷，瀕臨死亡邊緣。事後他雖然逃過一劫，但卻受腳傷及影響到智力，友人更指他「現在智商只有5歲」，同時不良於行，經常要用雨傘當拐杖撐扶身體走路。

至於男戶主在意外發生後數年自殺身亡，之後他的兩個女兒亦先後刪除了公屋戶籍，與父親失聯近20年。黃穎君問到男戶主，事件對他是否造成很大打擊，他只淡淡然稱：

無計，家破人亡，咩都無晒。

所幸男戶主仍有妹妹不離不棄，妹妹更在一年前買下公屋，讓哥哥安享晚年。而妹妹亦經常買食物如米、罐頭給哥哥，但哥哥選擇不吃，終日執垃圾回家食。男戶主在節目最後承諾，以後不再執垃圾回家，但當被問到會否戒酒，他就沒有正面回應。

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責任編輯：羅嘉欣