【十月初五的月光】林穎彤重演海琳失落爆喊一幕　 姚嘉莉跟米雪過招鬥演技

▲ 林穎彤重演奔跑往教堂這經典一幕。

TVB台慶劇《十月初五的月光》近日正在播映中，在今晚（12月7日）的《十月初五的月光》爆點定必落在海琳（林穎彤飾）及沛堅（伍富橋飾）的感情線上。

上周五，海琳因「蠔豉妹」出身慘遭萬朱莎華（姚嘉妮飾）奚落，悲傷的海琳原本決意分手、斬纜沒有將來的愛情，但經沛堅苦苦哀求，昨晚劇情講述二人玩失蹤兼私奔。

▲ 林穎彤飾演海琳一角。

萬朱莎華未知是終於知錯還是別有用心，主動向Q姨（米雪飾）表達悔意，聲稱一切阻力均來自萬世光（林偉飾），並謂會努力幫忙沛堅及海琳結婚，一段暴風雨似乎告一段落。

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而今晚劇情將會出現大逆轉，海琳不但未能順利抵達婚禮現場，更會遇上生命危險。

另一邊廂，一心想著迎娶海琳的沛堅，竟在教堂遇到阿玲（阮嘉敏飾），對方更以婚紗Look現身，其實是萬朱莎華設局迫沛堅娶阿玲為妻。

▲ 姚嘉妮同米雪眼神同表情都係交足戲。

其中一幕講述林穎彤所演的海琳情緒激動，更一度爆喊至跌坐地上。

另外，姚嘉妮與米雪依然搶鏡，單看二人的面部表情與眼神，便知道二人今晚定必有一番「龍爭虎鬥」。

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