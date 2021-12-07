【聖誕2021】星巴克夥LINE FRIENDS推限量聖誕禮品　港威店成全亞洲唯一LINE FRIENDS主題星巴克分店

▲ 系列共有10件商品，包括4款咖啡杯及不鏽鋼隨行杯，聖誕主題配上BROWN的萌樣令人愛不釋手，再加上特別咖啡師造型的BROWN毛公仔、集合不同朋友的文具、手挽袋、便攜袋及毛毯等限量商品。(品牌提供)

今個聖誕，星巴克首度聯手LINE FRIENDS於亞洲推出 Starbucks® X LINE FRIENDS系列。除了4款造型可愛的杯具，包括一款限定聖誕造型咖啡杯及3款限定聖誕造型或冬日主題不鏽鋼隨行杯，更有穿上紅色圍裙化身星巴克聖誕咖啡師的BROWN 毛公仔，以及毛毯、便攜袋、手挽袋及文具等限量商品。

除了精美商品，星巴克更與LINE FRIENDS攜手推出一系列WhatsApp 及LINE貼紙由即日起供大家下載，5位LINE FRIENDS成員以可愛的表情配搭不同問候語及節日祝賀語及多款造型貼紙。下載連結

▲ 以富節日氣氛的紅、綠色為主調，一眾調皮的LINE FRIENDS人物亦換上聖誕裝束，可愛到極。(品牌提供)

此外，星巴克特意將尖沙咀港威商場分店佈置成全亞洲唯一LINE FRIENDS主題星巴克分店，幾位經典人物換上聖誕造型與立體星巴克咖啡杯現身分店門前，讓您與主題裝置拍照打卡。店內的商品展覽區悉心裝置，讓大家在一眾LINE FRIENDS好友的熱鬧氛圍下選購各款Starbucks® X LINE FRIENDS限量聖誕商品。

▲ 尖沙咀港威商場分店佈置成全亞洲唯一LINE FRIENDS主題星巴克分店。(品牌提供)

配合是次LINE FRIENDS聯乘，星巴克更驚喜推出兩款造型曲奇。 BROWN 薑餅曲奇 和 CONY 薑餅曲奇分別於薑餅口味的曲奇上鋪上一層白朱古力或牛奶朱古力，然後印上BROWN與CONY的可愛模樣，款款都令人愛不釋手。

系列於即日於全線香港及澳門星巴克分店，以及香港星巴克網上商店推出。數量有限，售完即止。

記者：郭秀芳