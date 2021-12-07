【同煲同BLOW】蘇致豪許賢Jackie即場示範配音　引爆創作靈感與麻利有關？

▲ 許賢、劉展翹、蘇致豪（左起）

「黃Viu煲劇平台」新一集登場嘉賓是近期紅遍網絡的「試當真」成員蘇致豪、許賢及劉展翹（Jackie），他們不再「走先喇，係咁先喇」，反而約定各位劇迷暢談煲劇秘聞，包括他們的二次創作原來深受煲劇文化影響，3位配音高手更即席為韓劇配上抵死對白，實行大騷Quali！

蘇致豪（蘇豪）、許賢與Jackie當年憑着玩二次創作配音片而為人熟悉，當中不乏惡搞劇集及動畫內容的短片。

許賢與蘇豪自認是動畫迷，坦言為動畫配音比劇集更方便：「因為動畫天馬行空，做配音片時會彈性大啲，嘴形又會易配啲，相反劇集配音要配合返演員個嘴形逐粒音配，試過用咗足足一個星期去配一條短片，連行路聲、撳電話聲都要配埋。」

Jackie勁冧玉木宏

至於Jackie偏愛日劇，更視玉木宏為頭號男神，她說：「我真係好鍾意玉木宏，佢套《交響情人夢》我至少睇咗三次，好鍾意佢演一啲好王子狀態嘅角色，準備煲埋佢套《極道主夫》！」

主持人DJ麻利問到他們的創作靈感時，許賢竟化身小粉絲，自爆麻利是他的靈感來源：「以前成日聽麻利嘅廣播劇 ，覺得把聲好好聽，所以讀大學時受麻利影響，成日創作廣播劇。其實配音片嘅底蘊都係廣播劇，只係多咗畫面，所以我好欣賞廣播劇帶來嘅靈感衝擊，因為每個聲音都要好準確地出現。」

許賢又提到在煲劇時，會特別留意劇集的音效運用，又會幻想自己把劇集內容重新配音，增添不少創作靈感。

惡搞《衣袖紅鑲邊》

3位嘉賓又即席接受《同煲同BLOW》的配音挑戰，他們即場為古裝韓劇《衣袖紅鑲邊》重新配音。

向來搞鬼的蘇豪繼續發揮幽默本領，以逗趣聲線反串女主角李世榮，引得全場大笑！最後蘇豪笑言這把「謎之女聲」是偶然間發現：「我記得呢把怪聲係同許賢喺一個同學屋企發現，嗰時我發緊脾氣，但又想禮貌地發脾氣，唔想用真聲同對方溝通，最後就發現自己有呢把聲出現。」

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