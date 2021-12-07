林奕匡改脾氣多遷就太太　Phil婚後更了解夫妻之道

▲ 林奕匡談新碟訪問。

早前推出全新EP《PHILOSOPHY》的林奕匡（Phil），日前接受《Star Talk》主播許文軒專訪，大談新碟感受。在剛過去的週末週日，Phil亦走勻全港近30間唱片店，送出易養長青的多肉植物小盆栽，寓意與各唱片店共同努力，在艱難的環境下繼續努力支持音樂事業。

Phil在節目說：「今次主題講哲學，希望大家可以思考，特別疫情期間，大家有好多唔開心、迷惘，透過這唱片可以給到一些角度和睇法，究竟自己想點。我都因為討論這唱片概念，有好多體會，例如人與人之間相處之道，不論感情、朋友、家人定工作夥伴，是人生最難的哲學。」

談到Phil性格好勝，他說：「我太太教我好多，以前我好勝，我們玩Board Game，好多時我都不擇手段要贏，輸咗又不忿氣，她說我搞到氣氛大跌，現在我改了好多。」

▲ Phil走勻全港唱片店，送出易養長青的多肉植物小盆栽。

Phil又說：「人大了會成熟，睇定啲！兩公婆一凹一凸是好事，現在會遷就太太，像我永遠都會交給她選食甚麼，但每次她都諗唔到，唯有我揀，但她又話唔想食那些，所以有時都要取捨，唔好乜都冇所謂，要識得俾意見！」

近年Phil嘗試做歌曲監製，他説：「監製定義有好多，作為一個全面監製，我自己仍未稱職，最近有幫歌手朋友做監製，是時候要成長。今年亦好開心寫多了歌給人，如果自己抽到時間會入錄音室一齊幫手，想令到首歌更加好聽，同時跟歌手會有更多Bonding，我覺得從音樂接觸去交朋友，是最舒服。」

最新影片：《全民造星IV》大熱訪問