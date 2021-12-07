【食物安全】俄羅斯韓國及日本部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

▲ ​俄羅斯、韓國和日本部分地區禽肉及禽類產品暫停進口。（資料圖片）

食物安全中心今日（７日）宣布，因應世界動物衞生組織和日本農林水產省分別通報，指俄羅斯斯塔夫羅波爾邊疆區、日本埼玉縣和廣島縣爆發高致病性H5禽流感，以及韓國農林畜產食品部通報，指韓國全羅南道靈岩郡和忠清南道天安市爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。



中心指，香港目前與俄羅斯只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，本港今年首九９個月從俄羅斯進口約490公斤冷藏禽肉；從韓國進口約10公噸冷藏禽肉及約28萬隻禽蛋；從日本進口約40公噸冰鮮禽肉、約2530公噸冷藏禽肉及約2億1028萬隻禽蛋。已就事件聯絡俄羅斯、韓國和日本當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：余思嵐