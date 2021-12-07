【對抗癌症】葛量洪醫院最快2024年設癌症中心　由港大提供科研及復康服務

▲ 賽馬會撥款13億成立的全港首間癌症相關研究及支援服務中心，冀為本港所有癌症病人提供支援服務。（林宇翔攝）

癌症治療往往令患者身心俱疲，賽馬會撥款13億成立的全港首間癌症相關研究及支援服務中心，冀支援本港所有癌症病人。港大醫學院院長梁卓偉指，中心最快2024/25年於葛量洪醫院設立癌症綜合關護中心，料未來20年癌症仍屬本港頭號殺手，除硬件上能提供高端科研技術外，亦能提供紓緩治療服務，以能填補公立醫院服務。

港大醫學院獲香港賽馬會撥款13億，成立全港首間癌症相關研究及支援服務中心，於黃竹坑營運4年間已服務逾1.5萬名患者，料最快2024年轉至葛量洪醫院繼續提供服務，屆時會新增2座新大樓，包括臨床醫療中心及癌病科研中心，除為病人提供支援外，亦會為各種癌症進行科研研究，目標至少營運至2030年，由公立醫院轉介的患者服務全免，而私營機構患者則要付350元服務費，但暫排期至明年2月。

出席的港大醫學院院長梁卓偉形容，中心成立為香港癌症史上重要一頁，因分析指香港未來至少20年頭號殺手均為癌症，而癌症復康者心理徵狀一直容易被忽視，「唔係會令你冇命，但會令你生活質素非常唔理想」，故5年前訂下「癌症登月計劃」，即為患者提供現時本港一直缺乏的身心支援服務。

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港大賽馬會癌症綜合關護中心總監、港大醫學院公共衞生學院副教授及行為健康學分部主任藍詠德透露，該中心有約13名員工，包括心理治療師、運動治療師、營養師等，同時有與不同社福機構，如癌症資訊網絡合作。

藍詠德舉例，該中心設有復康診所，暫為約512名癌症康復者提供服務，服務使用者之一、肺癌康復者大雄表示，患病後一度擔心自己失去自理能力，其體重已減40磅至130磅，惟公院安排營養師要等3個月，而該中心則能即時為其安排營養師，改善其飲食令他體重上升約22磅，他又解釋，以往曾有跑步習慣，而中心運動治療師亦提醒他不能用以前方式運動，如將跑步改為散步、舉啞鈴等，「填補到公院醫生冇解釋的位」。

此外，梁卓偉提早一年向港大請辭，明年8月「跳船」至賽馬會任慈善及社區事務執行總監，消息傳出後今首度見記者，不過沒有回應任何提問，於致辭後便離開。

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記者：鄧凱文