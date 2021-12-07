【MIRROR成員】姜濤+教主成全年熱搜三甲　李佳芯力壓炎明熹進駐五大

▲ 人氣王姜濤成全年熱搜人物。

2021年Yahoo搜尋「十大熱搜娛樂圈風雲人物」排行榜第1至3位，全由MIRROR成員奪得，MIRROR兩大人氣王：姜濤及Anson Lo分別奪得第1名及第3名，而「MIRROR」則奪得第2名。另一人氣男團ERROR成員193郭嘉駿居第7位、第8位是MIRROR成員呂爵安，ViuTV 兩大男團於十大位置共佔5席，可見受歡迎程度、廣告代言數量跟搜尋次數成正比。

TVB面對ViuTV愈加強大的聲勢，於4月推出「九大綜藝節目」，其中《聲夢傳奇》冠軍炎明熹打入排行榜第6位、亞軍姚焯菲排行第10。無綫改革後經常出鏡的陳自瑤佔據第5位。一直受網民熱捧、今年共推出兩套劇集的視后李佳芯，連年打入排行榜，今年奪得第4位。

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李佳芯陳自瑤入五大熱搜

至於「十大熱搜電視劇」排行榜，則由MIRROR成員呂爵安、盧瀚霆聯同黃德斌主演的《大叔的愛》奪得第1位。於《大叔的愛》播放期間，劇集熱度火速上升，連同原著日本版《大叔的愛》都成為電視迷翻煲對象。

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而TVB上榜的電視劇共有4部，包括網民熱捧李佳芯主演的《智能愛人》、風格迥異的《刑偵日記》。

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全球熱爆的《魷魚遊戲》佔據排行榜第2位。協同效應之下，與《魷魚遊戲》相似的《Sweet Home》亦登上排行榜第9位。連同《海岸村恰恰恰》、《女神降臨》，10大位置韓劇共佔4席。大陸話題劇《錦心似玉》排名第四。

《梅艷芳》年尾成熱搜

▲ 十大熱搜電影。

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電影方面，2021年的「十大熱搜電影」排行榜中，6套上榜外國作品當中，除了史詩式長篇作品首部曲《沙丘瀚戰》之外，全數都是舊作延伸作品。

乘着奧運熱潮，以香港殘奧金牌得主蘇樺偉經歷為原型創作而成的《媽媽的神奇小子》，力壓其他作品成為第1位！於台灣金馬獎得到最多入圍提名的《濁水漂流》排名第4位。憑角色造型成為熱話的《真‧三國無双》佔據第8位。一代天后梅艷芳同名電影《梅艷芳》於年末開始引發搜索潮，搶佔第9位。