混合工作模式成員工新常態　企業克服兩大挑戰提升營運效率

疫情改變了大家的生活習慣和工作模式，為迎合時代轉變，企業已積極推展混合工作模式（hybrid workplace），讓員工可靈活處理公務，就算面對如疫情般突如其來的挑戰，也能令企業保持正常運作，甚至進一步提升營運效率。



混合工作模式是指企業實施遙距工作、異地辦工室或編更制度，讓員工按需要選擇或切換不同的工作模式。這種工作模式的好處是增加員工的自主性和靈活性，並提升員工對工作滿足感，而企業亦可藉此彈性安排，令工作流程任何時候都能維持暢順，繼而提升營運效能。不過，混合工作模式雖然有其好處，但要實踐得宜先要克服兩大挑戰。



挑戰1：怎樣解決網絡支援問題？



混合工作模式容許員工在家或其他地方處理公務，而企業必須確保雲端網絡長期保持高效、穩定和暢順，才能讓員工隨時隨地上綫工作，包括與同事或客戶進行視像會議、存取或傳遞文件與資訊等。



試想像當你在家工作時，突然發現家中的網絡系統無法與辦公室的電腦或資料庫連接，而你卻要在短時間內向客戶呈上計劃書，但該計劃書的檔案卻儲存在公司的電腦內……。你會選擇向公司當值的IT人員尋求支援，還是立即動身趕回公司？

▲ 假如無法與公司電腦連線，你會選擇向公司當值的IT人員尋求支援，還是立即動身趕回公司？

或者大部人都會選擇前者——向IT人員尋求支援。然而，對於部分企業尤其是中小企來說，由於人力資源緊絀，技術人員往往難以即時處理所有員工的要求，更遑論前往員工家中協助安裝網絡系統。



解決方案：Cisco Meraki全天候監測系統



Cisco Meraki智能雲端管理IT方案，可幫助企業解決各項網絡管理問題。它使用Wi-Fi 6網絡，輕鬆與5G無縫連接，提供更快速和可靠的網絡服務。Meraki網路設備安裝簡單，企業只需在一個辦公室完成安裝程序，而員工在家中或在其他辦公室使用時，則只需接駁上主網絡，有關設備便會自動偵測各項設定，真正做到一插即用。



此外，技術人員可透過Meraki的雲端管理平台了解各地點的Meraki設備狀態，隨時隨地提供遙距支援服務，解決員工遇到的技術問題。與此同時，Meraki也提供全年無休的原廠諮詢及維修服務，讓企業得到即時支援。

▲ Meraki的雲端管理平台了解各地點的Meraki設備狀態，隨時隨地提供遙距支援服務，解決員工遇到的技術問題。

挑戰2：如何降低網絡安全風險？



遙距辦工固然為企業及員工帶來彈性，然而隨着存取資料的地點增加，員工在遠端連綫存取文件和資料時所面臨的網絡、私隱安全風險亦會隨之增加。有統計指，有62%的中小企會受到網絡攻擊，平均損失達120萬美元。

▲ 假如公司的伺服器被惡意程式入侵可能為公司帶來龐大損失。

假如你的團隊正參與一個大型項目的投標工作，但突然發現公司的伺服器被惡意程式入侵，令電腦內的所有資料，包括該項目的計劃書被加密而無法存取。你會選擇乖乖地向駭客繳交「贖金」，還是重新製作一副新的計劃書？但原先的計劃書內容可能已被駭客複製，並向你的競爭對手兜售……。



解決方案：Meraki全方位防火牆



Cisco Meraki智能雲端管理IT方案的防火牆，與Cisco網絡安全系統緊密整合，提供全方位的網絡安全防護。Meraki亦提供終端設備保護功能，技術人員可於雲端控制面板做好安全設置，並即時與其他上網設備連結，避免企業網絡遭受駭客攻擊。

此外，Meraki提供多項IoT設備，包括智能鏡頭、感應器等，前者可作監控和記錄，避免公司的伺服器房間被外人闖入；後者可感測環境溫度和濕度，以保護各項基礎設施處於良好狀態。



中央處理系統 令人力資源用得其所



在混合工作模式新時代，企業也需要不時了解員工的網絡使用習慣，以及各項設備的使用效能，讓員工和雲端網絡皆能盡情發揮。Meraki提供詳細的分析報告，讓管理人員隨時了解企業的運作情況，確保資源用得其所。



另外，所有Cisco Meraki 的裝置均以中央雲端系統管理，並以單一Web控制介面操作，安全可靠，操作簡易，幫助企業節省時間，降低營運成本，解決業務問題。想了解更多有關Cisco Meraki如何助企業在新常態下提升營運表現，立即登入：http://cs.co/9001JSOtb



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