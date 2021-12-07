【收回土地】政府擬明年收回近粉嶺港鐵站地皮　料建400伙資助房屋

▲ 政府將收回粉嶺新運路土皮，近用地位於圖片右側。（資料圖片）

政府早在5月公布將引用《收回土地條例》，收回分別位於粉嶺及元朗的三組地塊內的私人土地作資助房屋用途；其中粉嶺新運路用地鄰近港鐵站，料可提供約400個單位。

粉嶺新運路用地近黃崗山，距離粉嶺僅7分鐘路程，在《粉嶺/上水分區計劃大綱核准圖編號 S/FSS/24》上劃為「住宅（甲類）」地帶。在網上衞星地圖所見，現時有關用地正用作露天停車場和綠化用地。

據政府提交區議會文件，在收回土地及完成清理土地工作後，新運路用地內的現有私人土地料會連同毗鄰約1,100平方米的官地，於2023年初一併交付房委會作建屋發展，料最早可在2027年竣工。

房委會正進行有關資助房屋發展詳細設計及各項技術評估，以確定單位數目、停車位數目、社福設施等發展參數。按現行初步估算，項目擬興建一座住宅大樓並能提供約400個單位。

▼ 點擊圖片放大 +2

有關用地毗鄰粉嶺中心A至D座，預計建樓後，西南方向景觀會被遮擋；望東方向則可見大片綠化地，高層亦可遠眺山景。

地政總署料於明年上旬尋求行政長官會同行政會議批准有關收地計劃。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZHKET

APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚