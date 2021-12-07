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【聲夢傳奇X青春本我】炎明熹稱未有男友　Yumi+Chantel+Windy陪過節

娛樂 16:13 2021/12/07

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

Gigi等人少女心大爆發。

TVB歌唱節目《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi），近日與姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）密密接廣告、商演又拍劇，非常忙綠。日前宣傳完劇集《青春本我》後，四小花趁不用開工相約到商場輕鬆休息。

甫上到炫目耀眼的聖誕裝置，平均年齡僅得15歲的她們少女心大爆發，興奮到齊齊「嘩嘩」聲驚嘆，爭先在聖誕裝置打卡。

童星出身的Yumi舞台經驗十足，面對鏡頭秒速「超模」上身，連環擺出多個靚Pose，又操刀幫大家影相，化身「小導師」教Windy擺出顯瘦及長腿Pose。

Gigi和Chantel即打卡。

一向行型格路線的Gigi則表示，最愛掛滿紫色燈飾的20米長光影隧道，戀愛零經驗的她說：「呢度最啱情侶打卡，雖然我仲未搵到男朋友，但好在有3個『聲夢』姊妹陪伴，仲幫我影咗好多靚相。」

Yumi教擺甫士。

「國民初戀」Chantel抱著霓虹燈牌，甜美笑容散發出陣陣「仙氣」；為食的她更即嚷着要夾糖，Chantel解釋：「我想整嚟聖誕送畀朋友，相信見到咁多色彩繽紛嘅糖果，加埋我設計嘅包裝，收到嘅人都會特別開心！」

最佳影片：《全民造星IV》大熱訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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