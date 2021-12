【郵輪假期】全新豪華郵輪Vista綺麗號　2023年下水享受法國總統級海上佳餚

疫情期間不少人為了一解旅遊癮,紛紛參加公海的「Cruisecation」郵輪假期,令郵輪旅遊體驗愈來多人參與!最近奢華郵輪品牌大洋郵輪 Oceania Cruises 就公布2023年將會推出全新郵輪「綺麗號Vista」,這艘設計豪華的郵輪屬兩艘全新Allura級別郵輪之一,由意大利著名船廠 Fincantieri S.p.A 建造,有67,000噸,載客量僅1,200,船員則有800人,服務比例高達 1:1.5,務求提供更貼心和個人化的服務給旅客。



前法國總統御廚主理 海上頂級佳餚 (The Finest Cuisine at Sea™)



大洋郵輪 Oceania Cruises 自2002年成立至今已建立良好口碑,由前法國總統御廚Jacques Pépin擔任船隊廚藝總監,使旗下郵輪向來以「最佳海上美食 The Finest Cuisine at Sea™」及豪華舒適的體驗享譽郵輪界。全新的綺麗號Vista繼續為賓客帶來海上頂級佳餚,船上共設有12間餐廳,數量之多在同類規模的郵輪上可謂前所未有,其中4間餐廳更是全新推出並且為綺麗號Vista獨有。

▲ Aquamar Kitchen以健康菜單為主,提供不少時下流行的健康Fusion輕食。

綺麗號 Vista 保留了不少大洋郵輪的特色餐廳,如美式扒房Polo Grill、意大利餐廳Toscana及主打亞洲Fusion菜的Red Ginger等,當中以健康輕食為主的Aquamar Kitchen為綺麗號 Vista獨有的新餐廳,還有主打傳統美國菜的Ember也剛加入大洋郵輪的美食家庭,加上船上主餐廳及特色餐廳均不需要額外收費,即使享受海上的悠長假期,也能隨時享用各類海鮮(包括龍蝦)、牛扒、新鮮手作 Pasta、Waves Grill 即點即製的夏威夷魚生飯、Grand Dining Room 全新推出的「是日特色梳乎厘」 等各國美食。

▲ 綺麗號主餐廳 Grand Dining Room

豪宅級艙房均設露台



綺麗號Vista 為舒適奢華的住宅式郵輪體驗訂下全新標準,房間最小也240呎,最大的主人套房則有2,400呎,室內設計以簡約風格為主,在細節中盡量呈現家的感覺。最吸引是所有房間均設有露台,而且浴室還有雨林式淋浴設備,提供家一般的舒適感,沒有一般郵輪的侷促感覺。



在豪華享受以外,大洋郵輪首次推出單人房型「禮賓級單人海景露台房」,起居空間足足有270呎,具備私人露台及大量儲物空間,為不少喜歡一個人出走的旅客提供一個更寧靜舒適的旅遊體驗。

▲ 禮賓級單人海景露台房備有Tranquility Bed睡床,還能與其他房型享受免費洗衣、Concierge Lounge酒廊等服務。

▲ Penthouse套房(440呎)設計走優雅路線。

▲ 主人套房(Owner's Suite)是綺麗號特別與Ralph Lauren Home合作推出的房型,房內所有設計均是品牌產品。

▲ 主人套房內的用餐區,設有近180度的弧形落地玻璃窗,可以享受日夜海洋變化的景色。

▲ 船上更有首個Ralph Lauren Home 海上圖書館

▲ 船上 Culinary Centre 舉辦不同烹飪課程

2023春夏暢遊地中海



綺麗號Vista 處女航將於2023年4月啓航,暢遊意大利、摩納哥、法國、西班牙等國,穿梭蔚藍海岸,之後會暢遊地中海及歐美等14個國家。旅客可以報名參加郵輪安排的岸上觀光活動——美食美酒導賞,例如其中一個便是意大利西西里島葡萄酒和美食之旅,導遊將會帶旅客走到埃特納火山產區,可參觀歷史悠久的維拉葛朗德公爵酒莊Barone di Villagrande,品嚐各款葡萄酒及享用西西里午餐。行程選擇還有西班牙、摩洛哥或地中海為主的觀光遊,可以享受春夏的歐洲古城景致。



若然有興趣了解更多航程資訊,可以留意Jetour捷旅的網站!



限時優惠:OLife Choice

12 月 31 日前報名以下航程,均可尊享三選一優惠 及 每艙房一位客人尊享船上無限 WIFI 上網服務。



三選一優惠:

1. 每艙房首兩位客人可享船上簽帳額最高每人 US$400

2. 每艙房首兩位客人可享每人最多4次岸上觀光行程#

3. 每艙房首兩位客人可享 House Beverage Package*



推介行程:

12晚 – 蔚藍海岸【Vista 新船首航】郵輪船票 (啟航日期: 2023 年 4 月 14 日)

https://bit.ly/31wWaZ5



10 晚 – 西班牙、摩洛哥、葡萄牙 (啟航日期: 2023 年 4 月 26 日)

https://bit.ly/3dc2eIN



12 晚 – 古老的亞得里亞海 (啟航日期: 2023年5月20日)

https://bit.ly/3lvEpQw



10 晚 – 東地中海群島 (啟航日期: 2023 年 7 月 15 日)

https://bit.ly/3lxWXzQ



10 晚 – 經典蔚藍海岸 (啟航日期: 2023 年 7 月 25 日)

https://bit.ly/3GfYlix



想查詢及預訂,歡迎與Jetour捷旅聯絡。

網頁:https://bit.ly/3p1X2fM

電話熱線:31809966 (按2字)

Whatsapp:90137875



備註:

#岸上觀光行程不包括 Oceania Choice, Oceania Exclusive and Exclusive Collection

*每艙房首 2 位乘客(21 歲或以上)可於午膳或晚餐內享用指定紅酒、白酒及啤酒



