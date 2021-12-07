【準媽媽】挺巨肚赤裸拍孕照自嘲豬八戒　陳嘉寶為代母傳聞平反：其實我係有肚架

▲ 陳嘉寶拍攝懷孕照。

陳嘉寶（Anjaylia）2017年跟丈夫黃頌祈（Epaphras）婚後先後誕下大女Hosanna與二女Eliana，於本月尾將迎來第三胎的誕生，Anjay揚言誕下第三胎後封肚，早前趁產前拍攝一輯孕照來留下美好回憶，日前她到影樓拍攝，當然少不了老公與兩位寶貝女，一家五口拍攝全家福。



首次正式拍攝懷孕照的Anjay挺着巨肚，穿上多套服飾，以黑色為主調配搭的冬裝、牛仔褲造型與吊帶長裙，準媽媽也不失型格，拍攝初時Anjay也顯得不太習慣，大嗌感覺赤裸裸的，更自嘲似豬八戒捧着大肚腩！

▲ 陳嘉寶謂赤裸拍攝孕照，感覺似豬八戒。

而拍攝期間好姊妹、剛成為人妻的蔡穎恩（Evelyn）也來到支持，還化身「保姆蓮」幫忙湊女與打點，減輕Anjay不少負擔。



提到第三胎才拍懷孕照，Anjay解釋今次影懷孕照除當作紀念，還想滿足大家好奇心，她說：「其實我係有肚架！之前曾經有人懷疑過大女Hosanna並非我生，說我搵代母，所以真的想告訴大家，我真係有個肚架！哈哈……今次就擺出來給大家看看！這個感覺好赤裸、太性感！其實懷孕前我都很少露腰，所以拍攝時會覺得自己好似豬八戒有個大肚腩，哈哈……」

▲ 卸貨在即，陳嘉寶感受良多。

兩個囡囡Hosanna與Eliana相當活躍，不時跑來跑去，場面難以控制，Anjay無奈說：「跟老公影結婚相，到現在都好掛念那種感覺，但為人父母後，跟小朋友一齊影相的感覺是好忙亂、忙亂同忙亂，目標只想快點影到有就得，感覺是變成任務。」



提到拍攝全家福，原來Anjay婆婆家族在上世紀二、三十年代是經營照相館的，當看到家中懷舊的全家福，Anjay特別感觸，她說：「看到以前婆婆在照相館的相、爸爸媽媽跟公公婆婆影的傳統全家福，已經發黃或者黑白照，都好期待將來會可以影一輯，我們三代計起來都有十三人，等小朋友長大，並非太難控制時候，我都想book一些香港舊式嘅影相鋪，希望在這個文化消失前有機會影到。」



預產期在聖誕期間，Anjay已做好準備功夫，不過她心裏卻希望待節日後才「卸貨」，她笑說：「其實現在開始有點緊張，還未準備走佬袋，不過BB用品已經齊備，所以都不會擔心。因為BB預產期剛好在聖誔節跟元旦，希望等我開完派對，BB才出世，因為如果坐月的時候開派對，好多食物也不能吃，所以等我enjoy下先啦！」

▲ 陳嘉寶一家五口拍攝全家福。

但當想到能夠早點擁抱Hosanna與Eliana，Anjay又期待快點生B，為何心情如此忐忑矛盾呢？她笑說：「因為現在個肚太大頂住，完全抱不到她們，其實真的很想攬下她們，等我卸貨後就可以給予時間她們，瘋狂地抱抱，對大家要公平嘛。」

Anjay強調坐月保養好身體後，便盡快繼續工作：「之後會好好學習分配時間，包括家庭和工作上，除了下一代之外，我們的上一輩也需要陪伴，要好好珍惜。」

最新影片推介：《全民造星IV》熱門人馬專訪