偏愛花花裙？　葉劉︰冀以不同服飾吸眼球

▲ 葉劉淑儀IG不時可見其身著花裙留影。（葉劉淑儀IG圖片）

新民黨主席葉劉淑儀年逾7旬，不過保養得宜，近年網民除了可於其社交平台見到她健身的相片，亦常見她身穿各式各樣的花裙留影。究竟葉劉為何對花裙情有獨鐘，她今日親自解畫，稱是為了吸引眼球。

葉劉今出席一個立法會選舉論壇時，回應網民對其花裙的關注，她說，發覺自己Facebook的粉絲已經飽和，年輕人多數用Instagram 和 Twitter，而IG一定要多些靚相，「所以我只可以落啲本錢，穿些不同的服飾，吸引眼球。」

雖然特首選舉明年3月才舉行，但葉劉在不同場合，均被問會否參選，她今日就話，基於法律理由自己不方便回答，如果現在答有興趣，由現在開始的所有活動，都被當成行政長官競選活動，「我只可告訴市民，我一生都貢獻香港，為市民服務。」

港島西三位候選人葉劉、方龍飛和陳學鋒今在論壇均被問及，成為下屆特首的最重要條件。電視台提供四個選擇包括︰A、有做特首經驗；B、不群不黨獨家村；C、有財金經驗；D、永不放棄參選特首。其中，葉劉覺得，四個選項都不太理想，只有財金經驗不夠，認為要有堅強的意志，能推動香港變革，準確落實一國兩制才最重要。

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