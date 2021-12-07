【即棄塑膠】環團發現四類食品包裝總長可圍繞地球兩圈　促港府盡快管制進口產品包裝

▲ 綠色力量、綠色和平、綠惜地球及綠領行動四個環團同時促港府管制即棄塑膠產品的進口、銷售及派發。（陳國峰攝）

近期政府正就管制即棄塑膠餐具進行公眾諮詢，並將於今個月底結束。環諮會昨日開會時，可持續發展代表表示管制條例應循序漸進，若本地及海外同時規管，未必能一下子取得平衡。惟四個環團於今（7日）聯合發布超市四類貨品塑膠包裝調查研究結果，發現超市等零售行業於2020年單單計算四個食品類別，其即棄塑膠包裝總長度足以圍繞地球兩圈，批評環保署推動走塑只考慮本地產品絕非好事，又批評即將於本於底結束的「管制即棄塑膠公眾參與」欠缺各類即棄塑膠棄置量等關鍵數據，令市民難以理解及給予意見，公眾參與形同虛設。

綠色力量、綠色和平、綠惜地球及綠領行動四個環團早前跟據市場調查機構Nielsen提供的貨品銷售量，選出米、即食麵、中式麵及糖，四類市民經常購買的貨品作分析，發現單計2020年於超市、便利店等零售點已售出近2億件，環團量度貨品大小後，推算其即棄塑膠包裝總長度近8萬公里，足以圍繞地球兩圈。綠惜地球高級項目經理劉兆朗表示，該四類商品在芸芸包裝產品中只是冰山一角，「仲未計其他種類產品」，惟進口產品的包裝袋卻未納入政府的管制即棄塑膠諮詢文件中。

綠色力量助理教育及項目經理余健綱表示，全球應對塑膠危機，國際間已積極推動大型零售及食品包裝業者定期披露塑膠包裝的使用量，亦有提出減量目標及時間表，相信港府若同時規管本地及進口塑膠產品絕非難事。他舉例指，四電一腦政策受限於生產者責任法規，「幾乎無電腦會係本地生產，但所有進口貨品都受限」。

▲ 綠色力量、綠色和平、綠惜地球及綠領行動四個環團同時促港府管制即棄塑膠產品的進口、銷售及派發。（陳國峰攝）

綠色和平項目主任譚穎琳說，公眾參與的文件未有交代即棄塑膠市場銷售量、回收量及棄置量，當局應先公布有關數據，市民表達意見前掌握實際情況，同時制訂藍圖，訂明管制即棄塑膠的時間表及目標，建議企業向公眾公布即棄塑膠使用量的數據。

四個環團均建議港府應透過管制即棄塑膠產品的進口、銷售及派發，達致源頭減廢；又要求港府應計劃全面的走塑藍圖，涵蓋市場上即棄塑膠的類別及棄置量，制定淘汰即棄塑膠的整體目標及時間表，配合推廣重用容器的配套設施。

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記者：洪芷晴