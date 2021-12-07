【南丫海難】林鄭月娥指是否召開死因庭尊重司法決定　死難者家屬質疑：仍未了解事件完整真相

▲ 林鄭月娥指出海難事件會尊重司法決定。（林宇翔攝）

南丫海難事件發生至今已9年時間，事件造成39人死亡，就事件的完整真相，死難者家屬一直不滿當局公布的調查，其中警方曾於2015年向死因裁判官呈交一份調查報告，惟一直未有公開。而死因庭去年亦按律政司意見，不召開死因聆訊。行政長官林鄭月娥今日（7日）出席行政會議前被問及事件，她指出事件已完成司法程序，當局會尊重司法決定。死難者家屬其後就其言論發公開信質疑，政府以行政權力蓋過真相與公眾利益。

警方於2015年就南丫海難呈交的死亡調查報告，近日有媒體將其首度曝光，林鄭月娥今日出席行會前見記者被問及事件，她表示南丫海難是一場非常令人傷痛的悲劇。她憶述當年擔任政務司司長期間亦曾與死難者家屬會面，明白死難者家屬的心情。惟她表示，香港畢竟是一個司法為主的地方，所以如果事件已完成司法程序，包括是否召開死因庭，也要尊重司法決定。

被問及會否公布運輸及房屋局的內部調查報告以幫助家屬再了解事件，林鄭月娥表示，政府一向的看法是這個內部調查涉及很多個人資料，如真的要公開，須要大量覆蓋以保護個人資料，所以政府一直的看法都是不適宜將它公開。到今天為止，仍然是這個立場。

南丫海難死難者家屬今日下午發公開信回應特首有關言論。信中指，自海難發生自今已逾9年，惟香港政府除在事發後的2年內比較積極跟進，隨後大部分時間皆以「冷處理」方式無視家屬的疑問與困苦，信中形容是令家屬「陷於無止境的徬徨無助與憤怒之中」，亦不明白特首如何可以「明白死難者家屬的心情」。

公開信又質疑，當時任職政務司長的林鄭月娥只在家屬於殮房認屍當晚出現，之後再沒有因為同一事件而專門邀約家屬進行正式會面，斥特首「不要講大話欺騙廣大市民」。

死難者家屬續稱，雖南丫海難或於司法層面結案，但家屬仍未有機會了解事件前因後果及完整真相，質疑政府一面倒以行政權力蓋過真相與公眾利益。

家屬又指出，現屆政府多番以「行政主導」作公開發言，惟今日特首發言卻變成「司法為主」。而林鄭月娥回應指「政府一直的看法都是不適宜將它公開」，信中則引述時任特首梁振英當時發言「絕不姑息」，時任運房局局長張炳良曾稱「報告絕無可能唔公開」，質疑林鄭月娥說法是否代表事發至今的兩屆政府共識，還是只代表現屆特首所帶領政府的「一意孤行」，政府官員承諾是否可以任意作罷不作兌現。



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記者：黃穎津