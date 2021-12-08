【校長專欄】推多元計劃支援學生不同學習需要　校長：讓每位學生發揮所長

▲ 林校長希望每位學生都能發揮所長。

校園本來是一個崇尚統一的地方，統一課程、統一評估、統一時間表、統一校服、這些統一對學校帶來管理上的便利。可是，世上沒有兩個一模一樣的人，用同一的方法讓不同的學生學習，某程度是阻礙了他們的學習。

但是，學校未有足夠的資源、系統、技巧去處理不同學習步伐，不同學習風格的學生。筆者曾經任教的學校，從孩子的背景去看，在同一個班級裏，有非華語學生、有新來港學生、有來自中產家庭學生、有來自基層家庭學生、也有些需要特別學習需要照顧的學生，學生很不同，面對這麼多元的一個班級，如何看待？如何處理？欣賞這個多元的狀態還是非常不願意去接受這個多元狀態呢？

我欣賞這多元狀態，不同的人有不同色彩，不同長處，不同短處，如此才能拼砌出一幅美麗的圖畫。只有一種顏色，不能說是一道彩虹，有七種不同顏色拼砌起來，才能顯出彩虹的美麗。

在一個班級只有一模一樣的學生，展現不了群體的美麗，缺少互相學習，共同進步的空間，從現實來說，也是沒有可能發生的事情。故此，我們接受現實，接受多元，而這個多元也正好呈現出教師價值所在，如何使這麼多不同的人在同一空間有不同的發揮，特別是學生能得到同樣的學習，達至學有所得的目標，這正正是不同學校需要處理的一個問題？



▲ 林校長希望讓多元的學生學有所得，多元的教師教有所法。（來源：學校提供）

▲ 林校長與學生關係良好。（來源：學校提供）

▲ 林校長希望學生學有所得。（來源：學校提供）

▲ 林校長希望學生能夠發揮所長。（來源：學校提供）

▲ 老師參與活動。（來源：學校提供）

▲ 校長期望運用大數據平台了解及支援學生的不同學習需要。（來源：學校提供）

▲ 學生參與各項活動。（來源：學校提供）

▲ 校長舉行講座。（來源：學校提供）

▲ 學校接受多元、欣賞多元、擁抱多元，定能培育潛能得以發揮的學生。（來源：學校提供）



推行多元計劃

2018-2021年間，在賽馬會信託基金支持下，在學界推展了一個名為「賽馬會校本多元計劃」，目的是期望在校園建立一個系統管理多元，讓多元的學生學有所得，多元的教師教有所法，改變學生，改變老師，建立教師能量，積累有用知識，促進團隊協作，驅動校內變革，為學生提供優質教育。整個計劃從三個方面推展促進學與教效能，分別是﹕展析多元、拓展選擇、推進協作。

展析多元，是期望運用大數據平台了解及支援學生的不同學習需要。IT團隊開發了以學生為中心的「校本多元學生數據管理平台」，幫助學校及老師更有效地運用學生數據，使學生的學習情況數據化，讓老師對學生更了解，更聚焦地設計學生的學習內容及進度，提升教學效能。

拓展選擇，由中文大學香港教育研究所「優質學校改進計劃」帶領學校老師實踐「適異教學」理念，於四個核心科目(中、英、數、常)發展以校為本的教學方法，協助教師在課堂內設計不同的教學活動讓不同的學生皆有學有所得，讓每個學生學得更好，一個都不能少。

推進協作，就是在教室的空間內，真正有效落實不同學習狀態的學生在同一空間皆有學習的效果，故此在計劃中引進一位課堂學習支援助理，與教師有機協作，支援學生的學習，提升課堂學習效能。

助學生發揮潛能

經過三年的發展，計劃促進了不同學校管理層、中層人員及教師對多元的理解，學校從校政、人力資源、教學模式，地方設置、學校氛圍等方面滲入多元元素，建立平台，讓不同的人在同一空間下皆有發揮的機會；不同學生在同一課堂中皆有所得；不同的教師運用適異理念支援學生的學習及成長，教有所法。了解學生情況與需要，設計適合不同孩子需要的學習內容，讓孩子更好地學習，引進課堂學習支援助理，在多元的狀態下支援學生學有所得，教師教有所法。這條教學改革路是漫長，細水長流，一步一步地去做，接受多元、欣賞多元、擁抱多元，一定能培育出一代又一代潛能得以發揮的學生，服務社會，貢獻國家與世界。

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責任編輯：王明芳