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被揭自稱「小妹」到討論區開Post　黃俊瑯：會繼續

政治 16:26 2021/12/07

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新思維黃俊瑯（中）。（經濟日報資料圖片）

今屆新界西北有3人參選，分別是民建聯周浩鼎、實政圓桌田北辰，以及新思維黃俊瑯。之不過，有網民發現，原來還有1個「女參選人」？

正值近日多間傳媒機構舉辦選舉論壇之際，前晚有人在討論區「連登」開Post，並以「小妹聽晚準備第一場選舉論壇，有少少緊張，你問我答」為題，留言：「例牌唔自爆，問咩都得。」有網民隨即猜度其身份，更問「她」是否參選九龍中的譚香文，或參選新界西北的劉卓裕。

被問到其政治立場是「藍定黃」，「小妹」留言回應：「自我感覺係黃。」又強調：「真心想贏。」不過，亦有不少網民批評「她」參選，質疑是「甘願走去議會做小醜」。

之不過，「小妹」身份隨住黃俊瑯申報選舉廣告而曝光，有網民隨即質疑新思維是偽民主派，亦有網民不滿他假扮是女性。

黃俊瑯向傅流螢透露，以「小妹」身份在網上開Post，是他和團隊成員的構思，認為直接面對網民做法很好，同時可以顯示尊重，強調新思維主席狄志遠亦支持其做法，又指之後仍會繼續留言和開Post。

至於正參選社福界的狄志遠，又會否在討論區上開Post？黃俊瑯表示，會與狄志遠商討一下，更笑言不介意借出帳號。

九龍中其他參選人，分別是民建聯李慧琼和楊永杰；新界西南其他參選人，分別是民建聯陳恒鑌和工聯會陳穎欣；社福界其他參選人，分別是民建聯朱麗玲和葉湛溪。

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撰文 : 傅流螢

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