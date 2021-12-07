【M+博物館】M+展演空間首項展覽正式開幕　展出納里尼 · 馬拉尼三件作品

▲ 納里尼 · 馬拉尼作品《回憶瘋狂的梅格》。（西九文化區管理局提供）

西九文化區M+博物館今日（7日）宣布，展演空間的首項展覽「納里尼 · 馬拉尼：視界流動」正式開幕，展演空間位於博物館地庫2層。是次展覽聚焦藝術家獨特的敍事方法──其療癒國家分裂帶來的創傷及為社會不公發聲的力量，呈獻三件主要作品包括《烏托邦》、《回憶瘋狂的梅格》及《你能聽見我嗎？》。

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博物館表示，納里尼 · 馬拉尼是影像藝術和實驗電影的先驅，亦是今時今日其中一位最享負盛名的跨界別藝術家。她繪畫的背面繪畫和讓人猶如親臨其境的多媒體裝置藝術蜚聲國際，並結合以民間傳說、 經典文學及神話為主題的個人敍事，以反思被剝奪權利的集體創傷。她的作品鋪陳取材自印巴分治後一度淪為難民的個人早期經歷，致力探討戰爭和暴力的影響，以及女性面對的壓迫。

博物館指，馬拉尼創作的動畫、裝置藝術、繪畫和行為藝術，均呈現出個人色彩及普世價值。「視界流動」呈獻三件主要作品《烏托邦》（1969—1976）、《回憶瘋狂的梅格》（2007—2019）及《你能聽見我嗎？》（2018—2020），展現她在過去五十年採用新科技、不斷推陳出新的創作方式。

納里尼 ·馬拉尼曾在龐比度藝術中心、利沃里城堡當代藝術博物館和基蘭納達爾藝術博物館舉辦回顧展，並於世界各地的博物館舉辦30次個展。她亦參與全球各地的群展和雙年展，作品獲30多個公共文化機構收藏。

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責任編輯：李榮忠