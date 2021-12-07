【超市大搜查】消委會實測15款愈洗愈暖保暖內衣　專家拆解保暖原理+3大錯誤穿法

▲ 消委會實測15款愈洗愈暖保暖內衣

天氣開始轉冷，許多人都會穿保暖內衣禦寒，但不少用家擔心著得多、洗得多，可能會令內衣保暖能力減弱。消委會曾測試20款保暖內衣，發現當中有15款產品被證實會愈洗愈暖，部分甚至比未洗前暖2成。

6款內衣保暖值提高2成

消委會模擬用家在整個冬季穿着樣本30次，再測量其布料的熱阻，當中15款產品均被證實會愈洗愈暖，其中6款產品保溫值均比洗濯前高20％以上。

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升得最多的為Thermowave，平均保溫值由洗濯前的0.10clo增至0.28clo，前後相差約1.8倍，這可能是由於樣本經多次洗濯後，布料的蓬鬆度增加，令纖維間能保存更多空氣所致。

而Uniqlo的保暖值亦由0.17clo升至0.22clo；Bossini由0.14clo升至0.18clo；雞仔嘜則由0.19clo升至0.23clo；最後Topvalu由0.12clo升至0.19clo。

其他品牌方面，保暖能力則只在清洗30次後輕微提升，例如Baleno的保暖值由0.23clo升至0.26clo，馬莎的Everyday Warmth Thermal Heaten內衣則由0.21clo升至0.22clo。

15款愈洗愈暖的保暖內衣完整名單：

「音樂肌着」洗濯30次後保暖能力下降6成

20個品牌之中，只有「音樂肌着」的無極超薄保暖內衣，在多次清洗後保溫能力有所下降。其平均保溫值由0.15clo下降至0.06clo，換言之其保暖能力於洗濯30次後下降6成。

另外，The North Face、Wed'ze、Giordano、Martini的保暖內衣，則在清洗30次後，保暖能力沒有任何改變。

著錯保暖衣隨時愈穿愈凍

日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》，邀請到時裝品牌UNIQLO負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，他指出，HEATTECH保暖內衣有保暖功能，是因運用了特殊的發熱質料製造。不過中野正海表示，有些人未正確穿發熱衣，會導致無法100％發揮功效，以下為3個錯誤穿法：

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HEATTECH保暖秘密

HEATTECH保暖內衣是由UNIQLO，與日本纖維開發和布料製造商的東麗株式會社（Toray Industries）共同研發。

人體於靜止狀態或進行運動時皆會產生「濕氣」以維持皮膚表面的溫度，如果一般保暖內衣布料的透水氣效果差，皮膚表面的「濕氣」便無法有效排出，並會慢慢凝結成水珠，聚集在皮膚表面與衣服之間，產生焗熱及濕黏的感覺。

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而HEATTECH的布料則由四種不同纖維特殊編織而成，可以吸收人體散發出的水蒸氣，轉換為熱能。當水分子蒸發後會於空氣間遊蕩，而人體散發出的汗液與濕氣形成水蒸氣，也會在肌膚和HEATTECH布料之間的空隙快速移動。

4大保暖物料

嫘縈（Rayon）— 吸濕並將濕氣轉化成熱能

壓克力纖維，或稱腈綸（Micro-acrylic）— 粗細僅為人類髮絲的十分之一，可產生無數纖維空氣層，有效阻隔熱力流失

聚氨酯纖維（Polyurethane）— 彈性佳，不易變形

聚酯纖維（Polyester）— 吸濕及保持乾爽

責任編輯：羅嘉欣