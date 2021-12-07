【立法會選舉】劉兆佳︰中央對投票率有較現實的觀察　夏寶龍講話乘機駁斥西方民主缺失

▲ 全國港澳研究會副會長劉兆佳。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍昨日發表講話，特別提及香港過去盲目追求西方式民主，呼籲港人投票支持立法會選舉。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，夏寶龍的講話一方面支持中國民主及香港民主的優越性，同時乘機駁斥西方民主的虛假性及缺失。



劉兆佳接受電台節目訪問時指，中央不太緊張香港的投票率，並對投票率有比較清醒、現實的觀察。他說，中央固然希望投票率愈高愈好，但並不是關心激進反對派及其支持者投不投票的問題，而夏寶龍在講話中呼籲港人投票，對象亦肯定不包括激進反對派及其支持者。

他說，中央唯一關心的是，參選者絕大部分是愛國愛者人士，而這些群體並不介意誰輸誰贏，投票意慾並不是很高。中央更希望愛國愛港人士出來投票，反駁西方及香港反對勢力的批評。

劉兆佳表示，夏寶龍最主要想傳達的信息，是對於西方國家及美國就人權問題及民主問題的批評，予以還擊，以突顯對自己國家制度的信心，否則容易比人以為中國示弱，以為中國不夠膽識在西方重視的民主人權問題上正面交峰。中央亦藉此強化愛國愛港力量，增加港人對新選舉制度的信心，令他們意識到香港選舉制度的優越性，再一次肯定新選舉制度對香港帶來的正面作用。

他又提及，對中央而言，選舉出現的競爭，必須是君主之爭，候選人不能夠做到任何損害愛國陣營的團結，引起社會分裂，與此同時，這個競爭能令所有從政者都知道，以後參加立法會選舉不能想着可以自動當選，一定要競爭，而當選後必須更加認真誠心誠意做好立法會工作。中央亦隱約說明他們在立法會的表現發揮監督作用，辨別日後當議員的資格。而競爭實際上亦樹立了一種新型的選舉文化，日後立法會選舉難以再見到自動當選的情況。

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記者：陳葆琳