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英皇第7間戲院進駐時代廣場　限定獎賞享買一送一戲票優惠

娛樂 16:48 2021/12/07

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

英皇院線於時代廣場全新電影院。

2021年第四季，英皇院線進駐銅鑼灣地標「時代廣場」，開設香港第7間戲院，全院面積佔逾26000平方呎，共設有5間獨立影院，在鬧市中睇戲提供更多選擇。

英皇銅鑼灣時代廣場戲院今日開放予傳媒參觀，佔地面積26,300平方尺的新戲院，五間影院總數座位數目為917 個，最大的五院共有300個座位，並分別設有杜比7.1及杜比全景聲，以及全以4K播放。

大堂入口。

票價方面，2D正場票價為港幣115元，學生/小童/長者為85元，早場為65元，而星期二則為100元。

而設杜比全景聲影院票價則為：2D票價港幣125元，學生/小童/長者為９5元，早場為75元，而星期二則為110元。

在2021年12月31日或之前，首3,000名憑優惠碼【CHEERS】經英皇戲院網站或手機App成功登記之VIP 會員，即享以下限定禮遇！名額有限，先到先得。（優惠詳情請參閱英皇戲院網站）

共有五間影院。

入會費：港幣$130（原價港幣$150）

迎新禮遇

‧ VIP 會員迎新電影贈券（只適用於首 3,000 名新會員；適用於英皇戲院銅鑼灣時代廣場）
‧ 80 個代幣──憑 60 個代幣直接享用戲票買一送一優惠乙次
‧ 免費爆谷乙個
‧ 超過港幣$300 戲票及小食電子現金券
‧ 生日禮遇
‧ 生日電影贈券
‧ 精緻餐飲
‧全年精彩優惠
‧ 全年正價戲票高達 85 折及餐飲 9 折
‧ 消費賺取代幣，兌換戲票買一送一及餐飲折扣，多賺多賞
‧ VIP 會員推薦計劃

最新影片：《全民造星IV》大熱訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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