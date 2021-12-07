【育兒經】黃伊汶生意賣盤全心相夫教子　栽培5歲陳真學功夫劍撃文武雙全

▲ 黃伊汶近日接受陳敏之YouTube節目訪問，兩位靚媽大談育兒經。

40歲黃伊汶（Emme）於2009年起淡出娛樂圈從商，主力經營手錶生意，搞得有聲有色成功轉型。久未露面的她近日接受陳敏之YouTube節目《chi chat》訪問，兩位靚媽大談育兒經，黃伊汶透露自己已將手錶生意賣盤，這一年全心相夫教子，以家庭為重。

黃伊汶在訪問中剖白自己淡出娛樂圈的經過，當時她出完幾張唱片後，想嘗試其他發展，剛好見到一隻手錶覺得有興趣，加上自己本身讀設計，「後來就攞咗隻手錶返嚟，諗住做一啲推銷嘅工作，諗住都係一次性，點知個反應比預期中好，多咗人搵我哋做代理，慢慢開始做大。」

努力做了2、3年後，她感到好安全及穩定，便決定慢慢退出娛樂圈，主力做手錶，成功轉型為商人。2015年，黃伊汶更獲邀出任香港鐘錶業協會董事，成就受業界認同。

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捨得為家庭放棄事業

黃伊汶事業愛情兩得意，2014年與「小龍」陳國坤結婚，2016年誕下兒子陳真。黃伊汶透露，她直到2019年便把品牌賣給別人，她還揚言捨得放棄生意。

做生意賣仔勿摸頭，覺得係時候，難得有人賞識個品牌，希望帶到另外一個地方，我係完全歡迎。咁啱我又有個仔，所以上年停止咗手錶生意，呢一年開始就專心照顧我嘅大小陳生。

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珍藏有道理的育兒文章鞭策自己

兒子陳真今年已經5歲大，黃伊汶強調結婚生仔後，一切以家庭為重，從而令生活模式有所改變。陳敏之有感黃伊汶教仔有方，問她是否天生識湊仔，黃伊汶解釋其育兒方式是從大量育兒書學習的。

冇人天生識湊仔，我係睇好多育兒書，我仲會儲起一啲有道理嘅文章去提醒自己，用咩方法去湊小朋友先啱。因為生咗小朋友出嚟，我哋要對佢負責任，教育小朋友有一個好嘅習慣，自然會影響到佢，擁有到好嘅性格。

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她相信性格影響命運，並指老公是一個好例子，「佢以前係一個好chill嘅人，所以我會同佢商量點樣教個仔，呢個係我哋做父母應該做嘅。」她又讚揚兒子是個窩心的小男孩，每晚都要父母叫醒他去廁所，全因為想多見爸媽幾面。

▲ 一家三口居住的豪宅外面有超大花園可以親子野餐。（IG圖片）

黃伊汶事業有成，加上老公陳國坤在內地有名氣，開設製作公司吸金力大增，一家三口生活富貴。黃伊汶不時在IG曝光其複式豪宅，最吸睛是家中設置的「迷你圖書館」，以培養兒子的閱讀興趣，家中又設有園藝區及小畫室，兩母子不時一起繪畫。

而闊落客廳除放置超大電視外，兩夫妻更為兒子打造長滑梯；戶外則設有超大花園，在IG曾見陳國坤親陪兒子野餐，享受親子樂。

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兩夫妻對兒子悉心栽培，由於陳國坤是動作演員，2歲半已安排兒子到截拳道體育館學功夫。兩父子又經常一起做運動，疫情在家也不忘練習劍撃，今年中，陳國坤更分享了陪兒子參加劍撃比賽，見證兒子奪得冠軍，感到相當驕傲。

雖然黃伊汶的好友鄭希怡（Yumiko）和應采兒已將仔女送往上海讀國際學校，但黃伊汶與陳國坤仍安排兒子留在本港讀書，據悉陳真已從一間華德福幼稚園，轉到另一間熱門連鎖幼稚園。

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責任編輯︰王明芳