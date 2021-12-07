【聖誕2021】6大色素或損兒童專注力及智商　30款不含邪惡色素紙包飲品名單

▲ 6大色素或損兒童專注力及智商，30款不含邪惡色素紙包飲品名單。

聖誕將至，不少爸媽會和小朋友舉辦聖誕派對，歡度聖誕節，紙包飲品是必不可少，但要留意飲品是否含有邪惡人造色素，台灣消基會早前指出，人造色素對於學齡中兒童或會造成注意力不集中與過度活躍症的問題。

6種備受關注的人工色素如下：

英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人造色素：

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃（E110）

淡紅（E122）

麗春紅4R（E124）

誘惑紅AC（E129）

TOPick近期檢視各大超市34款兒童常飲紙包飲品，結果發現，30款紙包飲品不含6大邪惡色素，餘下4款紙包飲品則含有一種或以上邪惡色素。當中30款不含6大邪惡色素紙包飲品，包括深受大人及小朋友喜愛的維他檸檬茶、維他菊花茶、維他奶及Qoo黑加侖子汁等。

詳細30款不含6大邪惡色素紙包飲品名單：

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台灣消基會早前指出，由於人工色素對於學齡中兒童或會造成注意力不集中與過度活躍症的問題，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，而麗春紅4R亦在美國被禁用，而在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

港大食物及營養科學助理教授雷震宇認為，由於飲品只使用少量人工色素，市民毋須擔心，但若家中小朋友確診有ADHD（專注力不足/過度活躍症），家長可避免讓小孩食用含上述色素的食品。他又表示，自然色素是較好的取替物，但一般而言食品愈少添加物愈健康。

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責任編輯：黃存新