【活化建築】南豐紗廠獲綠建環評鉑金評級　為香港首個歷史活化項目獲此評級

▲ 南豐紗廠獲綠建環評鉑金評級，為香港首個歷史活化項目獲此評級。（資料圖片）

南豐集團今日（7日）宣布南豐紗廠獲綠建環評既有建築組別中鉑金評級，亦是香港首個歷史活化項目獲此評級。

南豐集團表示，位於荃灣工業區的南豐紗廠由三座建築組成，在50年代香港工業全盛時期，為當時東南亞地區生產牛仔布的主要供應商，在香港輝煌時裝紡織歷史上擔當舉足輕重的角色。集團於2018年活化原南豐紗廠舊址，紗廠蛻變為集創新科技、文化、藝術及學習體驗於一身的保育項目，透過提供空間與資源回饋社會，並成為本港文創地標。

集團指，南豐紗廠整體設計以保留超過50年歷史的原有建築結構為原則，同時著重提升紗廠空間內的可持續性。新建設的出入口、通道、天台公園以及玻璃橋等設施為社區提供充足的開放空間。紗廠亦另外設置自動節能燈光系統、太陽能熱水系統、以及透過手機應用程式監控的BMS系統，令整體能源效益達至最高成效。

南豐紗廠創辦人及集團董事總經理張添琳表示，對南豐紗廠獲得綠建環評的鉑金評級感到榮幸與鼓舞，認為南豐紗廠重新定義了活化項目的使命，充分展現可持續發展的可能性。

綠建環評所評核的七個範疇包括管理、用地與室外環境、用材及廢物管理、能源使用、用水、室內環境質素及創新。

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責任編輯：李榮忠