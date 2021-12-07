【創作力量】屯門區小學外牆用綠布整聖誕樹　專業級網民大讚︰用有限創作無限【附校長回應】

▲ 屯門區有小學外牆用綠布整聖誕樹，獲網民大讚。

踏入12月，聖誕節氣氛愈來愈濃厚，街上掛滿節日裝飾，當中時而發現會有低成本製作的聖誕裝飾，令網民驚嘆創作力量同幻想會嚇你一跳。近日，有網民發現屯門區有一所小學，外牆疑似用綠色工程布整大型聖誕樹，指它可參與「香港最窮聖誕裝飾比賽」，大讚用有限創作無限。該校校長接受TOPick訪問，分享了當中創作由來。

▲ 半製成品已經很矚目。（相片來源︰Elsa）

屯門區小學外牆現大型聖誕樹

有網民日前向facebook專頁「香港做設計慘過食屎協會」投稿，看見屯門區有小學的外牆用上綠布，有單層綠色三角形的雛型，投稿者表示「我諗係聖誕樹卦」，其後另一網民隔數天再看到較完整的版本，向版主投稿表示估計「這個係完成品啊，係地盤工程嘅綠網」。

該學校是位於屯門區的世界龍岡學校劉德容紀念小學，從圖片所見，大型綠布聖誕樹由學校的3樓延伸至6樓，非常巨大矚目，布上有裝飾，樹頂有星星。「香港做設計慘過食屎協會」版主於昨日（6日）更新有關帖文，大讚設計很好，成本小但已相當吸睛。

要搞大廈外牆唔一定要洗百幾二百萬嘅，有學校晾衫曬被嘅概念融入聖誕佈置之中。會長表示已經收到會員通知，已經更新咗，很OK的完全體，又幾好！

▲ 用綠布創作大型聖誕樹，網民以為是妙用工程綠布而成。（相片來源︰Millies）

網民大讚有創意

帖文Hashtag標籤「香港最窮聖誕裝飾比賽」，版主會長表示此活動中「窮」是「有限」之意，絕無褒貶的意思，志在大家留意身邊的事，一起發揮小宇宙。就該校的聖誕樹作品，他大讚「絕對很OK！我都幾buy呢個作品」。

當中估計有不少網民會員是從事設計的工作，均好評大讚校方用有限的資源製作無限，「慳錢有道」、「呢個得」、「真係好難得有啲又正面又有質素嘅post」等。更多留言見下圖︰

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校長分享創作背後故事

世界龍岡學校劉德容紀念小學陳進華校長接受TOPick訪問，表示得知網民分享了學校外牆的聖誕裝飾感驚訝，他表示此聖誕樹未是完成品，預計12月中會掛上更多學生製作的裝飾，以及LED燈，希望帶到更多歡樂予學生，甚至街坊。

創作的緣由很感人，陳校長表示早前觀課時，有中文老師問學生聖誕節有何願望，同學表示想吃自助大餐、想到海旁看燈飾，再問到有多少同學曾經吃過聖誕大餐及到尖沙咀看燈飾，卻沒有學生舉手。校長希望實現同學的心願，學生們給予意見想學校有棵聖誕樹，校長跟老師及學生齊齊想出不如在學校外牆製作大型裝飾。視藝科老師想起數年前學生表演《Baby Shark》時有多出綠布，決定物盡其用，買多少少布，一起整大型聖誕樹。

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雖然網民所見的是未完成品，但已很矚目，學生都很喜歡，陳校長笑言贏了，發現學生每天回校已不再是頭耷耷，而是精神抖擻地望向天。12月中，校方有STEM的活動，到時學生會製作更多裝飾，將會掛上去，之後更會掛上LED燈，希望讓基層學生在校內也看到大型聖誕燈飾，加上陳校長承諾之後會扮聖誕老人，希望學生過個快樂聖誕。

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記者：顏紫燕